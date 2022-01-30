Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğusunu Etkisi Altına Alan Kış Fırtınası, Yoğun Kar Yağışı Getiriyor

Şiddetli kar yağışı ve şiddetli rüzgarlar içeren güçlü bir kış fırtınası, Amerika Birleşik Devletleri Doğu Sahili'ni vurdu ve bölgede yaklaşık 70 milyon insanın şiddetli hava durumu uyarıları duyulduğundan binlerce uçuşu iptal etmeye zorladı .

Kar fırtınası uyarıları yürürlükteyken, Cumartesi sabahı fırtınanın yükünü New York ve Boston da dahil olmak üzere şehirler çekti, ancak geniş kapsamlı sistem Atlantik ortasını da vurdu.

Ulusal Hava Servisi'nin (NWS) "ağaçlardan izole düşen iguanalara dağılmış" uyarısında bulunduğu Florida kadar güneyde donma uyarıları yapıldı, çünkü düşen sıcaklıklar 9 kg'a kadar çıkabilen büyük kertenkeleleri geçici olarak felç etti.

Tuz makineleri ve kar küreme makineleri, Cumartesi sabahı 10 cm'ye kadar kar yağan New York sokaklarında sürünerek ilerledi.

Belediye Başkanı Eric Adams, Bronx ilçesinde dışarıda yürürken bir videosunu tweetleyerek New York sakinlerini evde kalmaya çağırdı.

“Dışarı çıkmak zorunda değilsen evde kalmak için güzel bir gün!” dedi.

Uçuş takipçisi FlightAware'e göre Cumartesi günü, ABD içinde, içine veya dışına seyahat eden 3.500'den fazla uçuş iptal edildi ve Pazar günü için 847 uçuş zaten iptal edildi.

Cuma günü yapılan iptallerin toplamı 1.450'yi aştı.

New York City'den bildiren El Cezire'den Gabriel Elizondo, bazı toplu taşıma araçlarının askıya alındığını söyledi.

"Şu anda burada, New York'ta, eksi dokuz santigrat derece. Metro sistemi hala burada çalışıyor. Ancak birçok tren, otobüs ve diğer toplu taşıma araçları durduruldu” dedi.

Elizondo, hava uzmanlarının, fırtınanın devam etmesi halinde kıyılarda sel korkusu olduğunu, bunun zaten güney New Jersey'de gerçekleşmekte olduğunu söyledi.

NWS, Orta Atlantik ve New England kıyılarının bölümleri boyunca, Boston çevresindeki alanda 2 fitten (61 cm) fazla tahmin edilen kar yağışı birikimleriyle “tehlikeli kar fırtınası koşulları” konusunda uyardı.

Kar yağışı hızı saatte 2-4 inç (5-10 cm) arasında değişir ve kuvvetli rüzgarlar "dağınık elektrik kesintilerine" neden olur.

Servis, "Beyazlık koşulları ve zaman zaman neredeyse imkansız seyahat bekliyoruz" dedi.

'Tarihi fırtına'

New York ve New Jersey valileri olağanüstü hal ilan ederken, Boston Belediye Başkanı Michelle Wu karla ilgili acil durum ilan etti.

Belediye Binası'ndan sabahın erken saatlerinde yapılan bir televizyon röportajında, “Orası oldukça çirkinleşecek” dedi.

"Bu tarihi bir fırtına olacak"