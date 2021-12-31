Cumhurbaşkanı, emekli maaşlarında 1400 liralık yeni zam yapıldığını açıkladı ve detaylar yayınlandı.

Yeni yılda milyonlarca emekli için gelecek zamları öğrenince şok olacaksınız! Bildiğiniz gibi, son yıllarda artan finansal zorluklarla bağlantılı olarak emekliler, büyük bir zam alabilmelerinin haberlerini büyük bir umut ile bekliyorlar.

Yeni yılda milyonlarca emekli için gelecek zamları öğrenince şok olacaksınız! Bildiğiniz gibi, son yıllarda artan finansal zorluklarla bağlantılı olarak emekliler, büyük bir büyümenin müjdesini bekliyorlar.

SSK emeklisi, Bağ Kur ve memur sayısı 2022'de 1.400 TL'ye çıkabilir. Bu artış yapılırsa, asgari emekli maaşı asgari ücrete eşit olacaktır. Bildiğiniz gibi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pandemi döneminde asgari emekli maaşını 1500 TL'ye yükseltti.

Ancak Emekliler Derneği geçen günlerde Cumhurbaşkanımız Sayın R. Tayyip Erdoğan'a asgari emekli maaşını asgari ücretle eşitlemesini isteyen kişisel bir mektup gönderdi. Türkiye Emekliler Derneği'nden gelen yazı kabul edilirse, emekli maaşı 2022'de en az 1.400 TL artacak.

Yeni Yıl ile Birlikte Yeni Zamlar da Geliyor!

13 milyondan fazla emekli, 2022'de ne kadar sosyal yardım alacaklarını merak etmeye başladı. Pandemi sırasında ağırlaşan ekonomik ve ekonomik zorluklarla birlikte emekliler, paralarında önemli artışların olacağı müjdesini beklemeye başlıyor.

Emekliler Derneği’nin başkanı konumunda olan Kazım Ergün, beklenen zamlarla alakalı olarak şunları söyledi: "Emekli vatandaşların asgari yaşam standardını sorunsuz bir şekilde sürdürebilmeleri için ücretleri asgari ücret düzeyine çıkarmamız gerekiyor." Bu şartın kabul edilmesi halinde emekliler de çok yüksek primler alacaklardır. Diyerek son gelişmeler hakkında haber bekleyen emekli vatandaşlarımızın içine su serpen bir açıklama yaptı.

Yeni Yılda Ne Kadar Zaman Gelecek?

2022'de emekli maaşının iki katına çıkarılacağı söylendi. Ocak ayı ve Temmuz ayı zamları ile SSK'da asgari ücret 2.624 TL'ye, BağKur emeklilerinin maaşı 1.912 TL'ye çıkarıldı. 2022'den hemen önce, 13 milyon emekli yaklaşan bir zam hakkında bilgilendirildi.

Başvurunun kabul edilmesi halinde asgari emekli maaşı asgari ücrete eşittir. Ancak emeklilerin bu ihtiyaçlarının karşılanması henüz mümkün olduğunu söylemek doğru olmaz. 2022 yılı ile birlikte TEFE oranına benzer bir seviyeye yükselmesi beklenmekte olduğu biliniyor.