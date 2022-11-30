Son dönemde yükseliş yönüne grafik çizen altın fiyatları belirli bir noktada sabitlendi. Ülkemizde dolar ve euro kurunda da stabil grafik çizgisi sürüyor. Son durumu değerlendiren İslam Memiş fiyatların geleceği hakkında analizlerini detaylıca paylaştı.

Altın ve dolarda makas giderek daralıyor. İslam Memiş'ten son saniye uyarısı! Asla bunu yapmayın. Altın ve dolar ile ilgili önemli son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Fiyatlardaki son grafiği kapsamlıca takip eden milyonlar yeni yıla yaklaşılırken uzman yorumlarını incelemeye başladı. Bu minvalde de özellikle Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in yorumları ön planda yer aldı. Memiş altın ve dolar yatırımcısına çok kritik bilgiler verdi.

RÜZGAR TERSİNE DÖNECEK

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıklamasında, "2023 yılında rüzgar tersine dönecek. Baskı altına alınan altın ve sterlin değerlenecek. 2023 biraz daha ezberlerin bozulduğu bir yıl olabilir." dedi.

STABİL DURUM KORUNUYOR

Memiş açıklamasına, "Dolar TL piyasada 18.68-70 lira aralığında. Buradaki baskılanma, stabil durum korunuyor" şeklinde devam etti.

SAKIN YAPMAYIN DİYEREK UYARDI

Uzman isim son olarak "Altının onsunda asıl hedef seviyemiz 1815 dolar seviyesi. Elinde dolar olan da bu süreci yakından takip etmeli. Gram altın 1053-1056 lira aralığında piyasada. Ekranlardaki 1047'ye çok kanmamak gerekiyor. 5 liralık makas aralığı var. Bozdurmak isteyen bilmeli" dedi.

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