Yeni haftayla birlikte yeniden yükselişe başlayan altın kuru bu sabah saatlerinde düşüş yaşadı. Gram altın önceki gün kapanışına göre - 0,02 fark ile düşüş etkisini hissettirdi. FED'in faiz açıklaması ardından yükselişe geçen yeni günde düşüş trendine bürünen altında dalgalı seyir sürüyor.

19 AĞUSTOS CUMARTESİ GÜNÜ GRAM, ÇEYREK, ONS ALTIN FİYATLARI

19 Ağustos Cumartesi günü Gram altın alış fiyatı 1.644,04 TL. Gram altın satış fiyatı 1.644,53 TL

19 Ağustos Cumartesi günü Ons altın alış fiyatı 1.889,08 dolar. Ons altın satış fiyatı 1.889,64 dolar

19 Ağustos Cumartesi günü Çeyrek altın alış fiyatı 2.767 TL. Çeyrek altın satış fiyatı 2.803 TL

19 Ağustos Cumartesi günü Yarım altın alış fiyatı 5.551 TL. Yarım altın satış fiyatı 5.607 TL

19 Ağustos Cumartesi günü Cumhuriyet altını alış fiyatı 11.067 TL. Cumhuriyet altını satış fiyatı 11.162 TL

19 AĞUSTOS CUMARTESİ GÜNÜ 14, 18 VE 22 AYAR ALTIN FİYATI LİSTESİ

Altın ile alım satım yapanlar, altında borcu bulunanlar veya evlenecek çiftler için 14, 18 ve 22 ayar altın fiyatları yeni günde düşüş yaşıyor. Kapalıçarşı 5'li altın 55.33,24 TL'den alıcısını buluyor. Düğün günü yaklaşanlar için 22 ayar bilezik 19 Ağustos Cumartesi günü 1.548,56 TL'den alıcısını buluyor. 22 ayar bilezik bozdurmak isteyenler için güncel ekran fiyatı 1. 562,38 TL'yi görüyor.