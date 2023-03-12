İstanbul'da 20 sene içinde deprem olacak mı? O depremi bilmişti! Son açıklamaları tüyler ürpertti! Şiddeti...

O depremi bilmişti! Son açıklamaları tüyler ürpertti! İstanbul'da 20 sene içinde deprem olacak mı? Şiddeti... Son zamanlarda Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler ve Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, İstanbul'da deprem olma ihtimalini gündeme getirdi. Bu konuda uzmanlar da peş peşe uyarılarda bulunuyor.

ABD'li deprem uzmanı Doç. Dr. Judith Hubbard, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Denizi ve çevresindeki fayların hareketlerinin uzmanlar tarafından çok iyi bilindiğini belirtti. Marmara Denizi ve çevresi, dünyanın en sismik olarak aktif bölgelerinden biridir ve birçok fay ve kayıtlı deprem bulunmaktadır. Kuzey Anadolu Fayı, haritadaki en aktif faylardan biridir ve İstanbul'da meydana gelebilecek bir depremle ilgili endişe kaynağıdır.

Uzman, 1999 İzmit depremi öncesinde sessizlik yaşandığına dikkat çekerek, deprem olasılığının arttığını belirtti. Ayrıca İstanbul'da 30 yıl içinde yüzde 47 ihtimalle 7.3 veya daha büyük bir depremin meydana gelebileceğini söyledi. Ancak, ne zaman olacağı kesin olarak bilinmemektedir.

Bu nedenle, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, depreme karşı hazırlıklı olmalıdır. Deprem öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olmak, can ve mal kaybını önlemek açısından büyük önem taşımaktadır. Vatandaşların deprem anında sığınaklara veya açık alanlara yönelmeleri, yıkıcı etkilerden korunmak için önemlidir.

Ayrıca, bina ve yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi, deprem anında yıkılmalarını ve can kaybı riskini azaltacaktır. Bu nedenle, vatandaşların binalarının depreme karşı dayanıklı olup olmadığını kontrol etmeleri, gerekli önlemleri almaları ve yetkililerden destek almaları önemlidir.

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