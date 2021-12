Altın, Dolar, Euro çakıldı ancak yüzde 50 zam geldi vatandaş yine isyanda

Binlerce vatandaşı üzecek haber geldi. Zam haberleri üst üste gelirken son zam haberi de emlak sektöründen geldi. Gelen açıklamalara göre yeni yıldan sonra zam gelecek sektörlerden biri de emlak piyasası olacak. Daha zam gelmeden haberi bile şimdiden vatandaşı üzmeye yetti!

Yeni yıla girmemize sayılı günler kala zam haberleri birçok sektörden gelmeye başladı. Maaşlara zam geldikten hemen sonra ürünlere de zam gelmeye başladı. Konut fiyatları son birkaç yılda oldukça yükseldi. Birçok vatandaş konut almaktan vazgeçti. Kiraların da aynı şekilde arttığı bu dönemde zammın haberi bile vatandaşı üzmeye yetiyor. Peki 2022 yılında konut fiyatları ne olacak? konut fiyatlarına zam mı geliyor yoksa fiyatlar düşecek mi?

Son zamanlarda konut fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Salgın döneminde başlayan yükseliş kur fiyatlarının artmasıyla hızla devam etti. Döviz kurları yükseldikçe emlak sektörü de olumsuz şekilde etkilenmeye devam ediyor. Emlak ve inşaat sektöründe dalgalanmalar devam ediyor. Konut fiyatları artarken bir yandan kira fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Salgından bu yana konut fiyatları ise sadece Türkiye’de değil dünya genelinde hızla yükselişte.

Yükselen konut fiyatları karşısında özellikle de alt ve orta gelir grubu vatandaşlar iyice zorlanmaya başladı. Yüksek kiralar ödemekten sıkılan vatandaşlar konut fiyatlarını görünce hayal kırıklığına uğruyor. Birçok vatandaş konut alma hayallerini ertelemek zorunda kalıyor. Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de yeni yıldan sonra konut fiyatlarına ne olacağı. Emlak sektörünün ileri gelenleri de bu sorunun cevabını vatandaşlarla paylaştı.

2022 YILINDA KONUT FİYATLARI NE OLACAK?

Ev almak isteyen ya da yatırım yapmayı düşünen milyonlarca vatandaşımız 2022 yılındaki ev fiyatlarını merak ediyor. Birçok vatandaş fiyatlar bu kadar yüksekken konut almak istemese de 2022 yılında fiyatlar artar mı diye endişeleniyor. Konu hakkında açıklama ise FCTU Başkanı Gülçin Okay tarafından geldi.

Gülçin Okay, yeni yıldan sonra konut fiyatlarını neler beklediğini açıkladı. Aynı zamanda Okay, emlak sektörüne dair vatandaşların sorularını yanıtlayacak önemli açıklamalar da bulundu. FCTU Yönetim Kurul Başkanı olarak görev alan Okay, döviz ve altın birikimlerinden vazgeçen birçok vatandaşın gayrimenkul yatırımına döndüğünü açıkladı. Geçen yıllara göre ise konut fiyatları oldukça yükselmiş durumda. Konut satış rakamları arttıkça da fiyatlara da zam gelmeye devam ediyor.

Coordinat Yapı Ortağı olan Caner Tan’da emlak sektörüne dair düşüncelerini aktardı. Caner Tan, köprüden önceki son çıkış diyerek inşaat malzemelerine gelen zamma değindi. Tan, inşaat malzemelerine yüzde altmış oranında zammın gelebileceğini bu durumda konut fiyatlarının da en az yüzde otuz oranında artmasını beklediklerini açıkladı. Tan, konut yatırımı yapmayı düşünen vatandaşların ellerini çabuk tutmalarını belirtti. Son olarak Caner Tan, yatırım için aralık- ocak aylarının ideal olduğunun da altını çizdi.

İNŞAAT MALZEMELERİNE GELEN ZAMLAR FİYATLARI NASIL ETKİLER?

Gözde Grup yönetim kurulu başkanı Kenan Kalı’da inşaat malzemelerine gelen fiyat artışlarının ev fiyatlarına henüz tam anlamıyla yansımadığını açıkladı. 2022 yılında yüzde elli oranında konut fiyatlarına zam gelebileceğini ifade etti.