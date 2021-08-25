Alpay Kalyon Cinayetinde Zanlının İfadesine Ulaşıldı!

İzmir Çeşme'de bir gece kulübünün önünde çıkan kavga Alpay Kalyon’un hayatını kaybetmesi ile sonuçlanmıştı. Çıkan kavga hakkında cinayet zanlısı olarak gözaltına alındığı öğrenilen F.B.’nin emniyette verdiği ifadeye ulaşıldı. Alpay Kalyon isimli şahsın kendilerine bağırıp küfür ettiğini ve vurduğunu açıklayan zanlı, karşılaştığı bu davranışa dayanamayarak içeriden bıçak alıp geldiğini ve pişman olduğunu aktardı.

21 Ağustos Cumartesi gecesinde İzmir Çeşme ilçesinde bir gece kulübünün önünde dehşet verici anlar meydana gelmişti. 33 yaşındaki Alpay Kalyon isimli şahıs, gece kulübüne eşi ile birlikte müşteri olarak gelmiş ve daha sonra bir grup ile Kalyon arasında bıçaklı kavga çıkmıştı.

Yaşanan arbede sırasında Alpay Kalyon’un bıçak ile göğsünden yaralandığı bilgisine ulaşılırken yapılan ihbar sonucunda olay yerine polis ekipleri ile 112 sağlık ekiplerinin de sevk edildiği öğrenilmişti. 112 sağlık ekipleri ilk müdahaleyi Kalyon’a olay yerinde gerçekleştirmiş ve şahıs daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. 33 yaşındaki şahsın doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bilgisine ulaşılırken zanlının da emniyette verdiği ifadesi öğrenildi.

33 yaşındaki Alpay Kalyon isimli genç adamın cansız bedeninin İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemler sonrasında ailesine teslim edildiği öğrenildi. Genç adam daha sonra Doğançay Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde olay gecesinde Alpay Kalyon bir kadının darp edildiğini gördüğü sırada olaya müdahale etmek amacıyla harekete geçmiş fakat daha sonra mekan çalışanları gece kulübünün önünde çıkan kavgayı görüp olaya dahil olmuştu.

Sırma Kalyon isimli eşinin gözünün önünde bıçaklandığı öğrenilen 33 yaşındaki Alpay Kalyon, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Zanlı ise yan mekanda kadınları darp eden alkollü bir kişinin bulunduğunu ve Alpay Kalyon’un araya girdiğini söyledi. Çıkan kavganın mekana taştığını ifade eden zanlı, daha sonra kendilerinin de araya girdiğini ve Alpay Kalyon’un kendisine küfür edip vurması ardından buna dayanamayıp onu bıçakladığını söyledi.