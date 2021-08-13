Almanya’da Binlerce İnsan Covid Aşısı Yerine Salin Almış Olabilir

Polis, hemşirenin Kuzey Denizi kıyısına yakın Friesland'daki bir aşı merkezindeki eylemlerini araştırıyor.

Başlangıçta, Mart ve Nisan aylarında orada sadece altı kişinin zararsız tuz çözeltisini aldığına inanılıyordu.

Etkilenenlerin çoğu, pandemi açısından yüksek riskli bir grup olan 70 yaşın üzerindeydi.

Süddeutsche Zeitung tarafından aktarılan Müfettiş Peter Beer, 40 yaşındaki kadının sosyal medyada "korona için kritik bilgiler" paylaştığını ve hükümetin virüsün yayılmasını engellemeye yönelik kısıtlamalarını eleştirdiğini söyledi.

Bölgesel yayıncı NDR, 8.557 kişiden tekrar aşılar için geri dönmesinin istendiğini ve şu ana kadar yaklaşık 3.600 yeni randevunun onaylandığını söyledi.

Nisan ayında hemşire, aşı şişesini yere düşürdüğü gerçeğini örtbas etmek için altı kişiye salin verdiğini itiraf etmişti.

Ancak polis soruşturması ilerledikçe çok daha fazla kişiye Pfizer/BioNTech aşısı yerine salin verildiği ortaya çıktı.

Polis, hemşirenin eylemini siyasi bir saikin tetiklemiş olabileceğini göz ardı etmiyor, ancak avukatları bunu reddediyor ve ayrıca rapor edilen salin takası ölçeğine de itiraz ediyor.

Daha fazla tanık sorgulanıyor ve şu ana kadar davada herhangi bir suçlama bildirilmedi.

Almanya birçok aşı karşıtı protesto gördü.

Covid'in yayılmasıyla ilgili resmi verileri ve sonuçları reddedenler arasında aşırı sağ gruplar da yer alıyor.

Davadaki sebep belirsizliğini koruyor. Reuters, polis müfettişlerinin hemşirenin aşılarla ilgili şüphelerini sosyal medyada paylaştığını kaydettiğini bildirdi. Ancak BBC, hemşirenin avukatlarının salin enjeksiyonlarının yaygın doğasını reddettiğini ve eylemlerinde siyasi bir nedeni olmadığını söylediğini bildirdi.

Yerel bölge meclisi üyesi Sven Ambrosy, medya kuruluşlarına 5 Mart ile 20 Nisan arasında 8500'den fazla kişiye salin enjekte edilmiş olabileceğini söyledi.

Tuzlu su enjeksiyonu zararsız olsa da Reuters, enjeksiyonların Almanya'nın aşılama programında erken dönemde gerçekleştiğini bildiriyor. O zamanlar, yaşlılar da dahil olmak üzere hastalık açısından yüksek risk altındaki kişiler aşı için onaylanan tek kişilerdi.

CBS News'e göre, etkilenmiş olabilecek herkesle doğrudan iletişime geçilecek ve başka bir aşı dozu için randevu verilecektir.