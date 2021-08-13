Afganistan’da, Büyük Şehirler Taliban’ın Eline Geçti

Stratejik öneme sahip Gazne'yi almak, Taliban'ın başkent Kabil'i alma olasılığını artırıyor.

İkinci büyük şehir olan Kandahar'da da şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

ABD ve diğer yabancı birlikler 20 yıllık askeri operasyonlardan sonra geri çekilirken, isyancılar neredeyse her gün yeni topraklar ele geçirerek hızla ilerlediler.

Qala-I-Naw şehri de, şu anda ülkenin bölgesel şehirlerinin yaklaşık üçte birini ve kuzey Afganistan'ın çoğunu kontrol eden Taliban'ın eline geçti. Grubun hızlı ilerlemesi, hükümet güvenlik güçlerine ezici bir darbe vurdu.

Kaynaklar BBC'ye, Helmand eyaletinin başkenti Lashkar Gah'ın da şu anda Taliban'ın elinde olduğunu söyledi, ancak bu doğrulanmadı.

Savaştan kaçmak için Kabil'e kaçan binlerce sivil yerinden edildi.

Gazne'yi almak konumu nedeniyle önemli bir kazanımdır - Kabil'den 150 km (93 mil) uzaklıktadır ve güneydeki militan kalelerini Kabil'e bağlayan ana Kabil-Kandahar otoyolu üzerindedir.

Şehirdeki bir il meclisi üyesi BBC'ye verdiği demeçte, Taliban'ın Afgan güvenlik güçleri tarafından kontrol edilen eteklerinde sadece bir polis üssü ile merkezin çoğunu ele geçirdiğini söyledi.

Haftalardır kuşatma altında olan Herat, militanlar için de büyük bir kazanım. Afganistan'ın üçüncü büyük şehridir, önemli antik ticaret yolları üzerinde yer alır ve İran'a açılan kapı olarak görülür.

Perşembe günü, sosyal medyadaki video, isyancıların merkezi Herat caddesinde silahlarını ateşleyerek koştuğunu ve Taliban bayrağının polis merkezinin üzerinde dalgalandığını gösterdi. Bölge konseyi üyesi BBC'ye, şehrin militanların eline geçtiğini doğruladı.

Bu arada Kandahar'da, bir zamanlar Taliban'ın kalesi, şiddetli çatışmalar bildirildi ve militanlar hapishaneyi ele geçirdiklerini ve tüm mahkumları serbest bıraktıklarını iddia ettiler, ancak bu doğrulanmadı.

Kandahar militanların eline geçerse, Afgan güvenlik güçleri için şimdiye kadarki en büyük kayıp olacak.

Kandahar'dan bir kadın BBC'ye "Bildiğimiz kadarıyla hayat her geçen gün daha da zorlaşıyor" dedi ve "her iki taraf da bizi kendi güce aç oyunlarında piyon olarak kullanıyor" diye ekledi.

Kabil'deki ABD büyükelçiliği, Taliban'ın teslim olan Afgan askerlerini infaz ettiğine dair raporları duyduğunu ve bunun "son derece rahatsız edici olduğunu ve savaş suçu teşkil edebileceğini" söyledi.