Almanya Aşısızlara Sokağa Çıkma Yasağı Getirecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, aşı olmayan kişilerin zorunlu olmayan mağazalardan, kültürel ve eğlence mekanlarından çıkarılacağını ve parlamentonun Şubat ayından itibaren yürürlüğe girecek genel bir aşı talimatını dikkate alacağını söyledi.

Yine Perşembe günü, Birleşik Krallık'taki düzenleyiciler yüksek risk altındakileri tedavi etmek için sotrovimab adı verilen bir monoklonal tedavinin kullanımına yeşil ışık yaktığından, Hindistan, Finlandiya ve Norveç yeni Omicron koronavirüs varyantı vakalarını bildiren en son ülkeler oldular.

Haber, yetkililerin yeni varyantı savuşturmak amacıyla iki hafta boyunca tam aşılı gelen yolcular için karantina muafiyetlerini durdurmasıyla birlikte Güney Kore'nin günlük koronavirüs vaka sayılarının yeni bir zirveye çıkmasıyla geldi.

Bu arada, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kaliforniya'da tam aşılı bir kişide ilk vakasını bildirdikten sonra yeni koronavirüs suşunun etkisine ilişkin korkular arttı. 22 Kasım'da Güney Afrika'dan dönen dava, yedi gün sonra pozitif çıktı.

Bilim adamlarının geçen hafta Omicron varyantını tespit ettiği Güney Afrika'da, yeni enfeksiyonların bir günde ikiye katlanması ülkede dramatik bir artışa işaret ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Omicron'un ne kadar bulaşıcı olduğuna ilişkin verilerin "birkaç gün içinde" sunulması gerektiğini söylerken, Japon merkez bankası, ülkeler sınırlama önlemlerini sıkılaştırdıkça ekonomik acı konusunda uyardı.

İşte en son güncellemeler:

Norveç, büyük bir omikron varyant enfeksiyonu salgını bildirdi

Yetkililer, Norveç'in başkentinde ve çevresinde en az 50 kişiye omicron koronavirüs varyantı bulaştığını ve vakaların Norveçli bir şirketin bir Oslo restoranındaki Noel partisiyle bağlantılı olduğunu söyledi.

"Daha fazla vaka bekleniyor. Oslo Belediyesi yaptığı açıklamada, bulaşma yollarını sınırlamak ve büyük salgınları önlemek için etkili izleme yapılıyor” dedi.

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü, etkilenenlerin Oslo ve çevre belediyelerde yaşadığını ve "Oslo'daki enfeksiyon tespit ekibinin enfeksiyon tespitini başlatmak için ilgili belediyelerle temasa geçtiğini" söyledi.

Almanya aşısızlar için geniş çaplı kaldırımlar uygulayacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel, aşı olmayan kişilerin zorunlu olmayan mağazalardan, kültürel ve eğlence mekanlarından dışlanacağını ve parlamentonun yeni koronavirüs enfeksiyonlarını frenleme çabasının bir parçası olarak genel bir aşı zorunluluğunu değerlendireceğini söyledi.

Federal ve eyalet liderleriyle yaptığı toplantının ardından konuşan Merkel, Almanya'daki hastanelerin aşılanmamış kişilerde ciddi olma olasılığı daha yüksek olan COVID-19 enfeksiyonlarından mustarip insanlarla aşırı yüklenebileceği endişeleri ışığında önlemler gerekliydi.

Merkel, Berlin'de gazetecilere verdiği demeçte, "Durum ülkemiz ciddi," önlemi "milli dayanışma eylemi" olarak nitelendirdi.