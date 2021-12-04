Afrika Birliği Sağlık Gözlemcisi CDC, Omicron Konusunda Sükunet Çağrısında Bulundu

Afrika Birliği'nin sağlık gözlemcisi, birçok ülkenin yeni kısıtlamalar getirmesine neden olan yeni, ağır mutasyona uğramış koronavirüs varyantı Omicron üzerinde sükunet çağrısında bulundu.

Varyant ilk olarak bir hafta önce Güney Afrika tarafından Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) bildirildi ve kıtalar arasında hızla ortaya çıktı, başka bir ölümcül enfeksiyon dalgasının korkularını derinleştirdi ve pandemiye karşı yaklaşık iki yıllık savaşın olmadığının sinyallerini verdi.

Ancak Perşembe günü Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC) başkanı John Nkengasong ılımlılık çağrısında bulundu.

Bir basın brifinginde, "Çok endişeliyiz, ancak durumun yönetilemeyeceğinden endişeli değiliz" dedi. "Panik yapmaya gerek yok. Savunmasız değiliz.”

Bir hafta önce duyurulan Omicron, bazı Avrupa hükümetlerinin zorunlu maske takma ve sosyal mesafe gibi sert önlemleri hızla yeniden uygulamaya koyduğunu ve çoğunlukla Güney Afrika'yı hedef alan seyahat kısıtlamalarının da yürürlüğe girdiğini gördü.

Afrika CDC'si, yeni bir varyant olasılığı için "en uzun süredir" hazırlandığını ve vakalarda bir dalgalanmayı kontrol altına almak için iyi bir konumda olduğunu söyledi.

Omicron varyantının Güney Afrika, Gana, Nijerya ve Botsvana da dahil olmak üzere dört Afrika ülkesinde rapor edildiği belirtildi.

Nkengasong, "Bu, kıta olarak karşı karşıya olduğumuz dördüncü dalga olacak." Dedi.

"Hızlı müdahale ekiplerinin nasıl konuşlandırılacağını biliyoruz, gerekli müdahalelerin nasıl sağlanacağını biliyoruz" diyerek, aşıların da kıtaya "çok istikrarlı bir şekilde aktığını" da sözlerine ekledi.

Bununla birlikte, yaklaşık 1,2 milyar insanın yaşadığı bir kıta olan Afrika'da aşı alımı düşük ve nüfusun sadece yüzde 7'si tam olarak aşılanmış durumda.

Aşılara yetersiz erişim nedeniyle aşı kampanyaları yavaş bir başlangıç ​​yaptı ve bazı ülkelerde COVID-19 aşıları konusunda tereddüt yaygın.

Afrika, sakinlerinin yüzde 60'ını aşılamak ve belli bir düzeyde sürü bağışıklığı elde etmek için tahmini 1,5 milyar doz aşıya ihtiyaç duyuyor. Şimdiye kadar kıta yaklaşık 400 milyon doz aldı.

Ekim ayında Birleşmiş Milletler ve DSÖ, zengin ulusların destekleyici aşılar başlatmasını eleştirdi ve bunun daha yoksul ulusların baskılara erişimini engellediğini söyledi.