Alman Mahkemesi, Eski Suriyeli Albayı Müebbet Hapis Cezasına Çarptırdı

Bir Alman mahkemesi, eski bir Suriyeli albay olan Enver Raslan'ı on yıl önce Şam'daki bir hapishanede insanlığa karşı suç işlemekten ömür boyu hapse mahkum etti.

Perşembe günü Koblenz'deki eyalet mahkemesinin dönüm noktası niteliğindeki kararı, yıllarca süren savaş sırasında Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetinin elinde tacize maruz kalan sayısız Suriyeli için adalete doğru ilk adımı işaret ediyor.

Koblenz'deki mahkeme bir basın açıklamasında, "Tutuklu cinayet, işkence, ağırlaştırılmış özgürlükten yoksun bırakma, tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırıldı" dedi.

Bu, Suriye'de devlet eliyle işkence nedeniyle açılan dünyanın ilk ceza davasıydı ve 58 yaşındaki Raslan, orada işlenen zulümlerden yargılanan en üst düzey eski hükümet yetkilisi.

Savcılar, Raslan'ın Suriye'nin başkentindeki Al-Khatib hapishanesinde Nisan 2011 ile Eylül 2012 arasında 4 binden fazla kişiye “sistematik ve vahşi işkenceyi” denetlediğini ve bunun sonucunda en az 58 kişinin ölümüyle sonuçlandığını iddia etmişti.

Raslan, Esad rejimine karşı kitlesel hükümet karşıtı protestolar şiddetle ezilirken Esad döneminde görev yaptı.

Duruşmanın açılışında ifade veren bir Alman müfettişe göre, Suriye gizli servislerinde 18 yıl çalıştı ve burada iç istihbarat “soruşturma” servisinin başına geçmek için yükseldi.

Savcılar, cezaevinde tecavüz ve cinsel taciz, “elektrik şoku”, “yumruk, tel ve kamçı” ile dayak ve “uykudan yoksun bırakma”yı denetlediğini söylüyorlar.

2012'de görevinden kaçıp Suriye'yi terk ettikten sonra 2014'te Almanya'ya sığındı ve 2019'da tutuklandı.

Raslan'ın avukatları geçen hafta Koblenz mahkemesinden müvekkilinin kimseye kişisel olarak işkence yapmadığını iddia ederek beraat etmesini istedi.

Savcılar, mahkemelerin dünyanın herhangi bir yerinde işlenen insanlığa karşı suçları kovuşturmalarına izin veren Almanya'nın evrensel yargı yetkisi yasalarına göre yargılamayı güvence altına aldı.

'Adalet galip gelebilir ve galip gelecek'

Kampanyacılar cezayı memnuniyetle karşıladılar ve İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) cezayı “adaletin eninde sonunda galip geleceğine ve kazanacağına dair uzun zamandır beklenen bir umut ışığı” olarak nitelendirdi.

HRW'nin uluslararası adalet direktörü yardımcısı Balkees Jarrah yaptığı açıklamada, "Almanya'nın Enver Raslan'a karşı yargılanması, Suriyeli yetkililere kimsenin adaletin ulaşamayacağı bir mesajdır" dedi.

Diğer ülkeler Almanya'nın liderliğini takip etmeli ve Suriye'deki ciddi suçları kovuşturma çabalarını aktif olarak desteklemeli" dedi. Uluslararası Af Örgütü'nün kampanya yöneticisi Kristyan Benedict, Twitter'da şunları yazdı: “Koblenz işkence davası dünya çapında türünün ilk örneği. Son olmayacak."

Davada birkaç tanığı destekleyen Açık Toplum Adalet Girişimi'nin kıdemli proje yöneticisi Eric Witte, El Cezire'ye kararın “Esad'ın Suriye'sindeki bazı sistematik işkence mağdurları için bir adalet ve teselli önlemi” getireceğini söyledi. .

"Bu dava, Esad hükümetinden bugüne kadarki en üst düzey yetkiliyi 4.000'den fazla kişiye yapılan işkenceden sorumlu tutma çabalarını doğruluyor" dedi.

Perşembe günkü karar, alt rütbeli bir subay olan Eyad al-Gharib'in Koblenz mahkemesi tarafından insanlığa karşı suçlara yardımcı olmaktan suçlu bulunmasından neredeyse bir yıl sonra geldi. Dört buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Raslan gibi o da Almanya'ya sığınmacı olarak geldi ve 2019'da tutuklandı.

Avrupa'ya sığınan Suriyeli mağdurlar, şu anda mevcut olan tek yasal yola yöneldikçe, Almanya, Fransa ve İsveç'te de bu tür başka davalar ortaya çıktı. Almanya'da öne çıkan bir diğer davada, insanlığa karşı suç işlemekle suçlanan eski bir Suriyeli doktorun davası önümüzdeki hafta başlayacak.