Almadan yanında yat! 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 prefabrik ev fiyatları cillop gibi! Devlet 200.000 TL'de hibe veriyor

Ev fiyatlarının artması ile birlikte prefabrik evlere olan rağbet de artmaya başladı. Daha ekonomik olarak sunulan bu evlerin fiyatları uygun olarak sunulsa da bu evler için de destek ödemesine ihtiyacı bulunan vatandaşlar bulunmaktadır. Prefabrik ev yaptırmak isteyenler bu konuda araştırma yapmaya başladı Prefabrik ev fiyatları merak edilirken devlet destekli prefabrik ev yapma imkanı haberin gelmesi de birçok kişi için mutluluk kaynağı oldu. Devlet tarafından prefabrik ev yaptırmak isteyen bazı vatandaşlara nakit destekler sağlanacağı belirtilirken vatandaşın bu şekilde çok ucuz fiyata prefabrik evler yaptırabileceği ifade ediliyor.

Prefabrik Ev Yaptırmanın Avantajları

Türkiye'de prefabrik ev yaptırmak son dönemlerde maddi durumlar sebebiyle çokça tercih edilmeye başlandı. İnsanlar artan inşaat maliyetlerinden dolayı betonarme ev yaptırmayı ikinci seçenek olarak prefabrik ev yaptırmayı tercih etmeye başladı. Prefabrik evler hem fiyat seçenekleri olarak çok avantajlı olması hem de kısa sürede tamamlanması sebebiyle tercih edilmektedir.

Prefabrik ev yaptırmanın avantajları uzmanları tarafından şu şekilde sıralanmaktadır:

· Prefabrik ev yaptırmak daha düşük maliyetlidir.

· Bu evler depreme daha dayanıklı evlerdir.

· Prefabrik evler çok daha kısa sürede tamamlanarak teslim edilmektedir.

· İstenildiğinde montaj parası karşılanarak başka yere taşınabilmektedir.

· Kullanım olarak diğer evlerden farklı değildir.

· Bu evlerin tadilat işleri çok daha az masrafla yapılabilmektedir.

Bütün bu özellikleri prefabrik evlerin birçok kişi tarafından tercih edilmesini sağlamaktadır. Bu evlerin maliyetinin az olması sebebiyle insanlar ev sahibi olabilmek için prefabrik evleri tercih etmektedir.

Devlet Destekli Prefabrik Ev Yapımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada barınma yardımları kapsamında bazı vatandaşlara prefabrik ev yardımı yapılacağı duyuruldu. Bu yardımın ihtiyaç sahibi ailelere yapılacağı açıklandı. Herkesin yararlanamadığı bu yardımı alabilmek için prefabrik evin yapılacağı arazinin tam hisseli tapusuna da sahip olunması gerektiği biliniyor. Bu özelliklere sahip olan ailelerin Aile Bakanlığı 200 Bin TL prefabrik ev yardımı hizmetinden yararlanabileceği belirtildi. Bu yardımı alabilen vatandaşlar için prefabrik ev yaptırmak çok düşük maliyetli oluyor.

Prefabrik Ev Fiyatları

50 m2 2+1 Prefabrik Ev Fiyatı: 299.900 TL

55 m2 2+1 Prefabrik Ev Fiyatı: 289.900 TL

59 m2 2+1 Prefabrik Ev Fiyatı: 345.900 TL

70 m2 2+1 Prefabrik Ev Fiyatı: 309.900 TL

75 m2 2+1 Prefabrik Ev Fiyatı: 377.900 TL

70 m2 2+1 Prefabrik Ev Ahşap Desenli Fiyatı: 375.900 TL

79 m2 2+1 Prefabrik Ev Fiyatı: 386.900 TL

74 m2 2+1 Prefabrik Ev Fiyatı: 388.900 TL

78 m2 2+1 Prefabrik Ev Fiyatı: 389.900 TL

81 m2 3+1 Prefabrik Ev Fiyatı: 416.900 TL

85 m2 3+1 Prefabrik Ev Fiyatı: 458.900 TL

90 m2 3+1 Prefabrik Ev Fiyatı: 465.900 TL

101 2+1 m2 Prefabrik Ev Fiyatı: 489.900 TL

112 3+1 m2 Prefabrik Ev Fiyatı: 515.900 TL

100 3+1 m2 Prefabrik Ev Fiyatı: 515.900 TL

113 4+1 m2 Prefabrik Ev Fiyatı: 578.900 TL

120 3+1 m2 Prefabrik Ev Fiyatı: 585.900 TL

121 3+1 m2 Prefabrik Ev Fiyatı: 608.900 TL

126 3+1 m2 Prefabrik Ev Tek Katlı Fiyatı: 639.900 TL

110 m2 Dubleks Prefabrik Ev Fiyatı: 615.900 TL

150 m2 4+1 Prefabrik Ev Tek Katlı Fiyatı: 707.900 TL

148 m2 2+1 Prefabrik Ev Tek Katlı İkiz Fiyatı: 765.900 TL

126 m2 Dubleks Prefabrik Ev Çift Katlı Fiyatı: 761.900 TL

136 m2 4+1 Prefabrik Ev Çift Katlı Fiyatı: 773.900 TL

148 m2 Prefabrik Ev Çift Katlı Fiyatı: 815.900 TL

149 m2 Prefabrik Ev Çift Katlı Fiyatı: 827.900 TL

150 m2 Prefabrik Ev Çift Katlı Fiyatı: 839.900 TL

149 m2 Çift Katlı İkiz 2+1 Prefabrik Ev Fiyatı: 915.900 TL

147 m2 3+1 Prefabrik Ev Çift Katlı Fiyatı: 947.900 TL

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