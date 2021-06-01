Çin’in Yaptığı Reaktör, Güneş’in Sıcaklığının 10 Katına Ulaştı

Geçtiğimiz günlerde Çin medyasından alınan habere göre, adına ‘yapay güneş’ dedikleri HL-2M Tokamak reaktörünün nükleer füzyon rekorlarını kırdığını ve reaktörün Güneş’in sıcaklığının yaklaşık 10 katına ulaştığını açıkladı.

Çin medyasından edinilen bilgiye göre, Çinli bilim inşaları adına ‘yapay güneş’ dedikleri HL-2M Tokamak nükleer füzyon reaktöründe plazmayı 2 dakika boyuncu 120 milyon derece santigrat, 20 saniye boyunca 160 milyon santigrat sıcaklıkta tutmayı başardı. Tam olarak kesinliği bilinmese de bu sürelerin kısa da olsa nükleer füzyon açısından bir rekora imza attığı belirtildi.

Elde edinilen bu rekor sıcaklıkla, Güneş’in yaydığı sıcaklığın tam olarak 10 katı olduğu bildirildi. Güneşin çekirdek sıcaklığı ise 15.6 milyon derece santigrat.

Shenzhen'deki Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden bir fizik profesörüne göre, bir sonraki adım bu sıcaklıkları bir hafta boyunca korumak olacak.

Çin'in nükleer füzyon reaktörü ilk olarak 2019'da Pekin'in yakında faaliyete başlayacağını söylediğinde manşetlere taşındı. Reaktör - HL-2M Tokamak - ilk olarak geçen yılın sonunda çalıştırıldı ve ilk başarısı 100 dakika boyunca 100 milyon santigrat derecelik bir sıcaklığı korumaktı.

Nükleer füzyon, günümüz filozoflarının taşlarından biri haline geldi. Süreç, enerji üretimi için büyük umut vaat ediyor, ancak çalışmasını sağlamak bir zorluk olarak kanıtlandı çünkü füzyon işleminin kendisi mümkün olsa da, serbest bıraktığından daha fazla enerji tüketiyor ki bu da hedefin tam tersi.

Rusya da yakın zamanda nükleer füzyon haberlerini bildirdi. Bu ayın başlarında, devlet medyası T-15MD tokamak'ın ilk kez çalıştırıldığını söyledi. Çin ve Rusya aynı zamanda Avrupa'da ITER nükleer füzyon projesini inşa eden uluslararası ekibin üyeleridir. ITER tokamak inşaatı geçen yıl güney Fransa'da başladı.

Nükleer füzyon sağlanırsa ödül çok büyük olacaktır. Teknolojinin faydaları arasında üretmesi ucuz, emisyonsuz ve neredeyse sınırsız olan ultra güçlü enerjidir. Nükleer füzyon da hiçbir radyoaktif atık bırakmaz, bu da onu mümkün olduğu kadar mükemmel enerji kaynağına yakın kılar.