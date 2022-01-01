Yeni Yıla 3 Evladını Toprağa Vererek Başladı

İzmir'in Bayındır ilçesinde geçtiğimiz hafta çıkan yangında 3 kardeş can vermiş ve miniklerin cenazesinde gözyaşları sel olmuştu. Anne-baba ise üç çocuğunu yangında kaybetmeleri ardından ayakta durmakta güçlük çekti ve üzücü olay yeni yılın ilk gününde yasa boğdu.

Geçtiğimiz hafta İzmir'in Bayındır ilçesinde çıkan ev yangınında 3 kardeş hayatını kaybetmişti. 3 minik kardeşin kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildiği öğrenildi. Anne-baba ise 3 evladını kaybetmenin acısını yaşadı ve cenazede güçlükle ayakta kalabildi.

24 Aralık gününde saat 13.00 sıralarında yaşanan olay Hacıbekir Mahallesi Soğuksu Sokak'ta bulunan bir evde meydana gelmişti. Talat Menderes'e ait olan evde yangın henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkmış ve itfaiye ekipleri çıkan yangını yaklaşık olarak 1 saat süren çalışma sonrasında söndürmeye başarmıştı. Fakat 3 kardeşi ise İzmir’de çıkan ev yangınında hayatını kaybetmiş ve acılı aile yasa boğulmuştu.

Çıkan yangında yapılan incelemeler sonucunda ise çocukların 3 yaşındaki Talha Menderes ile ikiz kardeşleri 1,5 yaşlarındaki Yahya ve Ramiz Menderes oldukları tespiti gerçekleşmişti.

Cenazelerin Bayındır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı bilgisine ulaşıldı de oradan da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildiği öğrenildi. Hayatını kaybeden kardeşlerin kimlik tespiti için kan örneğinin alındığı ve DNA testinin yapıldığı açıklandı. Yapılan DNA testi sonuçlarının çıkması sonrasında ise 3 kardeşin cenazesinin aileye teslim edildiği öğrenildi ve aile cenazede güçlükle ayakta durabildi.

Cenazeye Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk ile Menderes ailesinin yakınları da katıldı ve çıkan yangında hayatını kaybeden Talha Yahya ve Ramiz Menderes'in cenazelerinin bugün Bayındır ilçesinde yer alan Merkez Hacı Sinan Camii'ne getirildiği bilgisine ulaşıldı. Cenazeler Kızılcaağaç Ahmetler Mezarlığı’na götürüldü ve 3 miniğin babaları tarafından dün kazıldığı açıklanan mezarlarda toprağa verildiği öğrenildi.