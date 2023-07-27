Akrep burcu ve yükselen akrep burcu 27 Temmuz 2023 tarihinde olması gerekenden daha fazla düşünüyor olabilir ve bu durum onları hem zihinsel hem de bedensel anlamda yorabilir. Özellikle iş hayatında onlar yorucu temponun üstüne ekstra işlerin eklenmesi sebebiyle kendilerini yorgun hissedecektir. Burç sahipleri için yeni günde tavsiye edilen durum özellikle bedenlerine çok fazla dikkat etmeleri olacaktır. Akrepler ve yükselen akrepler sevdikleri ve değer verdikleri insanlar ile daha fazla geçirebilirse sonunda kendilerini daha iyi hissedebilir. Gökyüzü tarafından da onlara tavsiye edilen durum yakın hissettikleri kişiler ile beraber olmalarıdır. Diğer taraftan sağlık konusunda ise bazı talihsizlikler yaşayabilecek olan Akrep burçları kendilerine dikkat etmelidir. Sağlık durumları hakkında yaşanan problemlerin bir sebebi de havadaki dengesizlik olabilir. Havada yaşanan bu dengesizlik onların vücut dengesini bozabilir ve burç sahipleri bir süre kendilerini rahatsız hissedebilir.

Onlar için tavsiye edilen durum hissettikleri durgunluğu uzaklaştırmak adına ne gerekiyorsa yapmaları olacaktır. Onlar sosyalleşme konusu olduğu zaman ısrarcı davranabilir ve bu şekilde burç sahiplerinin kafalarının içinde bulunan düşünce kalıpları da dağılmış olabilir. Yeni günde yakın arkadaşlarından bir ilgi de görecek olan akrep burçları olayları izlemede kalmaya devam etmelidir.

İş hayatında hedeflerine odaklanacak olan akrep burçları bazı anlarda ise istediklerine ulaşamayacak. Değişen koşullar sebebiyle burç sahiplerinin hedefleri ellerinden yeniden kayıp gidebilir ve bu durum akrep burçlarını üzüntüye boğabilir onlar için gökyüzü tarafından tavsiye edilen durum bu durumun morallerini bozmaya izin vermemeleri ve oturup bu durumun neden yaşandığını enine boyuna düşünmeleri olacaktır. Olayların belki de ilk başta göründüğü gibi olmadığını hatırlamaları gereken akrep burçları bazı tedbirler almayı da düşünebilir. Bazı anlarda yolculuk verilecek yerden önemli olmaktadır ve insanları geliştirmektedir.