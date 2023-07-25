Akrep burcu ve yükselen akrep burcu 26 Temmuz 2023 tarihine çeşitli duygular ve olaylar ile yakın bir şekilde ilgilenecektir. Yeni günde kişisel ilgi alanlarından bazıları ve üstlendikleri birtakım işler onların bırakmaları gereken durumlar arasında yer almaktadır. Akrep burçları ve yükselen akrepler için misyon daha özgür bir biçimde ilerlemek anlamına gelmektedir. Onların işlerinin bir kısmını diğer insanların devletleri de yeni günde gerekli olacak olan bir durumdur ya da onlar kendi iyilikleri adına kendilerine bir yükten ya da kendilerine ağırlaştıran bir sırdan uzaklaşma ihtiyacı duyabilir. Akrepler ve yükselen akrepler için kaotik ya da telaşlı bir program mümkün gözükmektedir. Akrep burçları ve yükselen akrepler için takıntıları zorla işleri ve projeleri bir kenara attıkları konularda yüzeye çıkmış olabilir. Onlar için gömdükleri duygular da artık var olacaktır. Yeni günde akrep burçları kendilerini kabuklarından çıkaracak ve diğer insanlarla bağlantı kurmaya hazır bir hal alacaktır. Fakat bu durum geçici olarak daha geniş hedefleriyle çatışabilecek olan bir konudur.

Akrep burçları ve yükselen akrepler 26 Temmuz 2023 tarihinde daha sabırlı olmanın ve dengeli bir şekilde davranmanın kendilerine çok şey kazandırabileceğini görecektir. Onlar aksi halde beklenmeyen gelişmeler ve çeşitli hayal kırıklıkları ile güvenlerinin kaybolduğunu da görecektir. Burç sahiplerinin ortaklarının getirdiği testler onlara bazı dersler de yaşatmaktadır. Son dönemde terazi burçlarının ve yükselen terazilerin almış oldukları sorumlulukları onları yorabilir ve burç sahipleri bu sebeple kendilerinin bitki hissedebilir. Bu noktada beden ve ruh sağlıklarını korumaları açısından gökyüzü onlara dikkatli davranmalarını ve emin adımlarla ileriye doğru ilerlemelerine tavsiye etmektedir. Hem duygusal hem de fiziksel açıdan konsantrasyon sahibi ve güçlü olmaları gereken burç sahipleri kendilerini de bu şekilde görmek istemektedir.