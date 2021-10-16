AKP, Kılıçdaroğlu'nun Açıklamalarına Tepki Gösterdi!

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım gerçekleştiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı açıklamalarda bulunmuş ve dikkatleri üzerinde toplamıştı. Bürokratlara yani devlet memurlarının seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarına halkı da şahit ettiğini söyledi ve gündemi değerlendirdi. AKP'den ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine art arda sert tepkiler geldi ve önemli açıklamalar yapıldı.

Konu hakkında AKP sözcüsü Ömer Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu son açıklamasında açık bir şekilde devlet memurlarını tehdit ettiğini ve bu şekilde hukuk dışı bir düzen arayışında olduğunu ifade ettiğini aktardı. AKP sözcüsü Ömer Çelik ardından AKP Grupbaşkanvekili Mahir Ünal da bazı ifadeler kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ateş ile oynadığını açıklayan Ünal, tiyatro diye itibarsızlaştırmaya çalıştığı 15 Temmuz cehenneminden çıktıklarını unutmamak gerektiğini de söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halkı şahit ettiği konuşma üzerine AK Parti'nin art arda tepkiler göstermesi hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır. İşte sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşarak gündemi değerlendiren ve dikkatleri üzerine çeken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosuna gelen tepkiler ve dahası...

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun paylaşmış olduğu video hakkında önemli açıklamalar gerçekleştirirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi partisi adına konuşarak devlet görevlileri olan kişilere emir vermeye kalkmasının hukuksuzluk olduğunu belirtti.

Mahir Ünal da Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı sonrasında bir paylaşım gerçekleştirdi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tür tehditleri 11 senedir yaptığını belirtti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimi tehdit ettiğine dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Mahir Ünal, Türkiye Cumhuriyeti devletlerinin şerefli memurlarından Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini çekmesi gerektiğini aktardı. Bir diğer tepki de AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tarafından gerçekleştirildi ve Dağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cesaretinin yine yerinde olduğunu söyledi.