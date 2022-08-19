51 yaş altında erken emeklilik bekleyenler için müjde Erdoğan'dan geldi! Resmi gazete yayına girdi ve şartlar belli oldu...

Erken emeklilik bekleyen vatandaşların gözü kulağı resmi gazetede yayınlanacak haberlerde. Son dakika olarak yeni bir erken emeklilik haberi geldi. 51 yaş altında olan emeklilik bekleyen kişiler için artık emekli olabilecekleri şartlar açıklandı ve başvuru yapan, şartlara uygun kişiler erken emekli olabileceği duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna dönüşünde uçakta bazı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı bu açıklamada erken emeklilik bekleyen ve EYT ile ilgili müjde bekleyenlere yakın zamanda yeni müjdeler yayımlayacağını duyurdu.

Bilindiği gibi erken emekli olmak isteyenler emekli başvurusu yapmak için çalışma günleri ve prim günleri sayılarak emekli olabiliyordu. Bu şekilde yaşınız gelmeden prim gün sayısı belli oldumu emeklilik için başvuru yapabilirsiniz.

EYT SORUNU ÇÖZÜM BEKLİYOR!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EYT için ekip kurulduğunu ve bu kişilerin de mağdur olmaması için çalışmalar yapıldığını açıkladı. Yapılan bu yeni çalışmalarda EYT olmadan da artık erken emekli olunabilecek güncellemeler yayınlanacak. Emekli olmak isteyenler bazı şartlara uygun olması ile birlikte emekli olmaya hak kazanacak ve maaş başvurusu SGK üzerinden istediği zaman yapabileceklerdir.

51 yaş altında olan herkesin de erken emeklilik için şartları bulunmaktadır. 1999 Eylül 9 tarihinden önce sigorta girişiniz varsa ve emeklilik bekliyorsanız artık gün ve çalışma günleri primleri dolu olması durumunda emekli olmanız konusunda bir engel kalmayacak.

1999 Eylül 9 tarihinden sonra ilk işe başlama tarihi olan kişiler ise gün ve primleri doldurmaları durumunda yaş durumunu beklemeleri gerecek. Bu yeni yapılan güncellemeler sadece 1999 öncesi çalışan kişiler için geçerli olacak.

Ayrıca erkekler için askerlik borçlanması ve kadınlar için doğum borçlanması da kabul edilecektir. Meclis açıldıktan sonra bu yasa netleşecek ve 1999 dan önce çalışan kişilerde artık erken emekli olabileceklerdir. Bu kararın 2022 yılının sonuna doğru resmileşeceği de konuşulmaktadır.