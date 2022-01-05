Akbank'tan Gençlere Özel Yeni Nakit Kampanyası Başladı, 26 Yaşına Kadar Başvuru Yapmanız Gerekiyor

Akbanktan gençlere özel genç kredi avantajı geldi. 18 ile 30 yaş arasındaki gençlere düşük faizli kredi imkanı verilecek. Son dakika duyurusu Akbank internet sitesi üzerinden yapıldı.

Akbank 30 yaşına kadar olan kişilere genç kredi verecek. 18 ile 30 yaş arasındaki gençler genç kredi imkanından düşük faizle faydalanabilecekler. Gençler bu kredi sayesinde acil ihtiyaç harcamalarını giderebilecekler. Banka şubesine giderek, mobil uygulama ile başvuru yaparak ya da sms atarak genç krediye başvuru yapmak mümkün.

Akbank sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruyla 30 yaşına kadar olan gençlerin 50.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisinden düşük faizle faydalanabileceklerini duyurdu. 50.000 TL’ye kadar krediden gençler 36 aya kadar vade imkanıyla faydalanacaklar. İlk taksit ödemeleri de 3 ay erteleme imkanıyla ödenebilecek. Krediye istenildiği zaman başvuru yapmak mümkün.

Gençler SMS Atarak Hangi Tutarda Onay Aldıklarını Görebilecekler

Akbank genç krediden yararlanmak isteyen 18-30 yaş arasındaki kişiler cep telefonlarından mesaj kısmına girip KREDİ yazıp boşluk bırakarak kendi T.C kimlik numaralarını yazdıktan sonra 4425 numarasına mesaj atmaları yeterli. Atılan mesajdan 10 dakika sonra mesajınıza geri dönüş yapılarak banka tarafından kaç para kredi çekebileceğiniz size bildirilecektir. Sms ile başvuru yaptıktan sonra 50.000 TL’ye kadar krediden faydalanılabilecek. Kredi onayı alan kişiler sms mesajıyla ve kimlikleriyle birlikte Akbank şubelerine giderek krediden yararlanabilirler. Kredi onaylandıktan sonra herhangi bir belge istenmemektedir.

Online Kredi Başvurusu

Akbank hesabı olan kişiler için Akbank genç kredi kampanyasına Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvuru yapmak da mümkün. Akbank Direkt hesabı olan Akbank müşterileri uygulamaya giriş yaparak ‘’Genç Kredi’’ başvurusunu yapıp kredinin onaylanması durumunda kendi banka hesabınıza krediyi çekebilirsiniz.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvuru yapmak isteyen kullanıcıların internet bankacılığı şifresi almaları gerekiyor. Alınan şifre ile beraber Akbank kredi başvurusu yapanların kredilerini gün içerisinde onaylayacak ve akşama kadar kişilerin banka hesabına yatıracaktır. Akbank internet sayfası üzerinden de ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak genç kredi kampanyasına katılmak mümkün. 18 ile 30 yaş arasındaki kişilerin kredi notunun 1200 puan üzerinde olması durumunda bu krediden faydalanabilecekler. Banka sizden sigorta durumunuzu da sorgulamak isteyebilir.