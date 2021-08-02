Akbank’tan ev hanımlarına 50.000 TL’ye kadar kredi kampanyası başladı, Duyuru yapıldı

Akbank’tan ev hanımlarına 50.000 TL’ye kadar kredi kampanyası başladı. Sizde ev hanımı iseniz ve banka siciliniz varsa Akbank üzerinden online kredi başvurusu yaparak hemen kredi ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Akbank 50.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir sizlere yazımızda bahsedeceğiz.

Ev hanımları acil para ihtiyacı olduğu zaman kredi ve kredi kartı başvuruları için bankalara müracaat ederler. Bu durumda çalışmadıkları ve sigortaları olmadıkları için her banka bu kişilere kredi vermemektedir. Bazı bankalar ise kişilerin ev hanımı olması durumunda kredi skoruna göre kredi vermektedir. Akbank’ta ev hanımları için yaptığı bu kampanya ile bu bankalar arasına girmektedir. Sizlerde eğer Akbank üzerinden kredi başvurusu yapacaksanız bankanın uyguladığı politikalara uygun olmanız gerekiyor.

Akbank Ev Hanımlarına Kredi İçin Şartlar Nedir?

Akbank kredi başvurusu yapacaksanız öncelikle bu işlem için bir Akbank hesabınızın veya Akbank kredi kartınızın olması gerekmektedir. Eğer bu bankada bir çalışmanız yoksa ve ev hanımı iseniz banka şubelerine giderek kredi alamazsınız. Banka şubelerinde kredi için banka sizden evrak isteyecektir. Evrak olmadığı içinde kredi alamayacaksınız. Eğer Akbank’tan bir hesabınız varsa bir internet bankacılığı alarak online olarak kredi başvurusu yapmanız gerekmektedir.

İnternet bankacılığı olan ev hanımlar ise daha önce banka çalışması yapmış olan kişiler olması gerekiyor. İnternet üzerinden veya online olarak başvuru yapmak için kredi notunuzun en az 1350 ve üzerinde olması gerekmektedir. 1350 ve üzerinde kredi notu olan müşteriler kredilerini anında onay alarak kullanabilirler. Eğer daha önce bir çalışmanız yoksa, kredi ve kredi kartı kullanmadıysanız banka size kredi vermeyecektir. Bankalardan icralık ve avukatlık olmanız durumunda da kredi alamayacağınızı söylemek istiyoruz.

Akbank 50.000 TL Kredi Nasıl Alınır?

Akbank üzerinden 50.000 TL kredi başvurusu yaptığınızda banka sizlere uygun olarak 60 ay vadeye kadar kredi imkanı tanıyacaktır. Ev hanımı olan kişiler Akbank Direkt uygulamasına girerek kredi başvurusu yapabilirler. Başvuru yaptıktan sonra banka kredi değerlendirmesini hızlı bir şekilde yapacaktır. Kredi değerlendirmesi sonrasında hemen onay alabileceksiniz. Bu durumda onay aldığınız krediyi hemen bankanın bağlı bulunduğu hesaba atacaksınız. Bu şekilde kredi kullanmış oluyorsunuz.

Akbank kredilerde 50.000 TL’ye kadar sizin kredi sicilinize göre değerlendirme yapacaktır. Kredi başvuru sonrasında bu limit düşebilir. Size söylenen limit kadar krediyi hemen hesabınıza atarak kullanabilirsiniz. Akbank direkt kredi ile ev hanımı olan, öğrenci olan ve ssksı olmayan kişiler kredilerini kullanabilirler.

Ev Hanımlarına Kredi Kartı Veren Banka Akbank

Eğer kredi başvurunuz onaylanmadıysa Akbank üzerinden Axess özellikli bir kredi kartı başvurusu yapabilirsiniz. Bu kredi kartı başvurusunda onay almanız durumunda düşük limitli olarak bir kart gönderilecektir. Bu kartı düzenli olarak kullandığınızda kredi puanınız yükselir ve daha sonraki zamanlarda limitinizi arttırabilirsiniz. Ayrıca düzenli ödemeler sonrasında banka size kredi limiti de açacaktır.