2 Banka Hızlı Kredi Vereceğini Duyurduktan Sonra 2 Banka da Online Kredi Vereceğini Duyurdu, Bankalar Yarışa Girdi

2 bankadan hızlı 2 bankadan online kredi kampanyası başladı. Sizlere vereceğimiz bu 4 bankadan hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilir, onaylanan kredinizi anında hesabınıza atabilirsiniz. İhtiyaç Kredisi olarak verilecek bu krediler de banka kredi politikasına uygun olmanız durumunda hızlı bir şekilde onay alacak ve 36 ay vadeye kadar işlem yapacaksınız.

Finansbank hızlı kredi başvurusu nasıl yapılır?

Hızlı ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşteriler, Finansbank üzerinden 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Kredi başvurusu yaptığınız da banka sizlere uygun faiz oranları ile birlikte 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verecektir. Verilen bu krediler de banka onay alan müşterilere ayrıca kredi kartı hizmeti de vermektedir. Kredi başvurusu için bankanın en kolay kredi başvuru yapma yöntemi olan sms kredi servisine bir mesaj atarak hızlı bir şekilde kredinizi ne kadar onay aldığını görebileceksiniz.

QNB Finansbank üzerinden 36 ay vadeye kadar verilen ihtiyaç kredisi başvurusu kimlik numaranızı 50 30 atarak yapabiliyorsunuz. Ayrıca bankanın resmi internet sitesine girerek ve bankanın internet bankacılığını kullanarak da ihtiyaç kredisi başvurusunu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Hızlı kredilerde ilk olarak finansbank'ı tercih etmenizi öneriyoruz.

Denizbank hızlı kredi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden hızlı kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, Finansbank olduğu gibi bu Bankadan da SMS atarak hemen ne kadar onay alacağınızı görebilirsiniz. DenizBank SMS kredi kampanyası cebimde kredi kampanyası olarak müşterilere sunulmaktadır. 55 bin TL'ye kadar verilecek olan bu krediler de hızlı bir şekilde başvuru yaptığınız gibi aynı zamanda hızlı sonuç alacaksınız. Kredi sonucunuz 5 dakika içerisinde mesaj atılan cep telefonuna gelecektir. Kredi başvurusu yapmak isteyenler cep telefonunun Mesaj kısmına girdikten sonra Kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaralarını yazarak 32/80 SMS numarasına göndermeleri gerekiyor. Kredi sonucu onay alan müşteriler ise en yakın banka şubesine giderek kimlikleri ile birlikte bu kredileri kullanabileceklerdir.

Akbank online kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden Online olarak kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka internet bankacılığı uygulaması olan Akbank Direkt üzerinden sizlere hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlamaktadır. Kredi başvurusu yaptığınız zaman banka sizlere hemen sonuç verecek ve onaylanan kredinizi hesaba atabileceksiniz. Bu krediyi alabilmeniz için ve online işlem yapmak için bankada bir hesabınızın olması gerekiyor. Banka hesabı olan kişiler başvuru yaptıkları zaman kredi onayı alabileceklerdir.

Cepte Teb online kredi başvurusu nasıl yapılır?

Cepte Teb Bankası tamamen online hizmet veren bir bankadır. Bu bankadan hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan krediyi hemen hesabınıza atabilirsiniz. Ceptetep üzerinden hesabı olan kişiler 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli 1.25 faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilmektedirler. Bu bankada bir hesabınız varsa zaten mobil uygulamayı kullanıyor olacaksınız. Bu uygulamayı girdikten sonra dijital banka olan cepteteb ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak ve onaylanan kredinizi hemen hesabı atacaksınız.