Hindistan'ın Aşısı Olan Covaxin İçin Henüz İzin Yok

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) bağımsız bir teknik danışma komitesi, Covaxin üreticilerinden "ek açıklamalar" istedi ve Hindistan'ın kendi yetiştirdiği aşının dünya vücudunun onayını alması için bekleme süresini uzattı. Covaxin'in Haydarabad merkezli üreticisi Bharat Biotech, acil kullanım listesi için bir ilgi ifadesi sunduğu Nisan ayından bu yana küresel sağlık kurumu için bir onay bekliyor.

Hindistan'ın ilk yerli olarak yapılan Covid-19 aşısı ve şu anda ülkenin aşılama sürüşünde kullanılan üç aşıdan biri. Hindistan'ın uyuşturucu kontrol kurumu, Ocak ayında Covaxin'in sınırlı acil kullanımını onayladı.

27 Ekim itibariyle 118 milyon doz Covaxin uygulandı. Bu, Hindistan'daki toplam 1,03 milyar Covid-19 aşı dozunun yüzde 11,35'ini oluşturuyor.

DSÖ'nün baş bilim adamı Soumya Swaminathan Salı günü yaptığı açıklamada, teknik danışma grubunun nihai bir risk-fayda değerlendirmesi için gelecek hafta yeniden toplanacağını söyledi.

"WHO bağımsız TAG [teknik danışma komitesi] bugün toplandı ve Covaxin'in küresel kullanımı için nihai bir EUL [acil kullanım listesi] risk-fayda değerlendirmesi yapmak için üretici Bharat Biotech'ten ek [ek] açıklamalar istedi. Veriler yakında alınırsa, 3 Kasım Çarşamba günü nihai değerlendirme için yeniden toplanacak.”

Uluslararası onaydaki gecikme nedeniyle, Covaxin alan milyonlarca Hintli, çeşitli ülkelerden seyahat kısıtlamalarıyla karşı karşıya. Buna, son dokuz aydır Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde bir köyde mahsur kalan Sugathan PR gibi insanlar da dahildir. Covaxin'in uluslararası onayının Suudi Arabistan'daki işine dönmesine izin vereceğini umuyor.

57 yaşındaki adam Reuters'e verdiği demeçte, "Burada daha fazla boş durmaya devam edemem" dedi. Geçen yıl babasının cenazesini kaçırdıktan sonra ailesiyle birlikte olmak için Ocak ayında köyüne dönmüştü.

AstraZeneca aşısına atıfta bulunarak, "Dört günlük kurumsal karantinadan sonra Suudi Arabistan'a gitme ve [ek dozlarda] Covishield alma seçeneğim vardı, ancak bunun sağlığım üzerindeki etkilerinden emin değildim" dedi. “Covaxin onayı [yakında] gelmezse, Suudi onaylı bir aşı alma riskini alacağım.”

Gecikmelerin neden olduğu rahatsızlığı kabul eden DSÖ, 18 Ekim'de, birçok insanın Covaxin'in Covid-19 Acil Kullanım Listesine dahil edilmesi önerisini beklediğinin farkında olmasına rağmen, ajansın "köşeleri kesemeyeceğini" söyledi.

Ajans, "Acil kullanım için bir ürün önermeden önce, güvenli ve etkili olduğundan emin olmak için onu iyice değerlendirmeliyiz" diye ekledi. WHO'nun onayı olmadan Bharat Biotech, aşısını da ihraç edemeyecek.

Ancak Covaxin'in Hindistan'da onaylanması, Bharat Biotech'in kendi üçüncü aşama denemelerinin sonuçlarını yayınlamasından önce geldiğinden, tartışmalıydı. Yine de onay, Hindistan başbakanı Narendra Modi ve kabine meslektaşları tarafından yerli üretimin bir başarı öyküsü olarak büyük ölçüde kutlandı.