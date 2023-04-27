Akbank'tan Emekli Promosyon Kampanyası: Kimlik Kartıyla Ödeme Yapılacak

Akbank, yeni yılın başlamasıyla birlikte emekli promosyonlarını güncelledi ve emeklilere cazip fırsatlar sunan bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, emeklilerin maaş tutarlarına göre değişen rakamlarda promosyon ödemesi yapılacak.

Akbank'ın emekli promosyon kampanyası, Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur üzerinden emekli olacak vatandaşları da kapsıyor. Emekli olmak isteyenler, emeklilik başvurusu dilekçelerinde veya Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi'nde Akbank'ı tercih ederek promosyondan yararlanabilecekler.

Kampanya kapsamında, 0 - 3.499 TL maaş tutarı için 4.200 TL, 3.500 TL - 7.499 TL maaş tutarı için 4.850 TL, 7.500 TL - 9.999 TL maaş tutarı için 6.250 TL ve 10.000 TL ve üzeri maaş tutarları için 7.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.

Ödemelerin yapılacağı yöntem ise ilginç bir detay içeriyor. Akbank, emekli promosyonlarını kimlik kartı ile ödeme yapabilecekleri bir uygulamaya geçirdi. Böylece, emeklilerin banka şubelerine gitmeden ödemelerini alabilmeleri hedefleniyor.

Emekli promosyonları, her yıl yoğun bir şekilde takip edilen konular arasında yer alıyor. Akbank'ın bu kampanyası, diğer bankaların da benzer adımlar atarak rekabeti artırmasına sebep olabilir.

AKBANK, SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNİ UNUTMADI

Akbank'ın yeni emekli promosyon kampanyası kapsamında, SSK ve Bağkur üzerinden emekli olan vatandaşlar da unutulmadı. Bu emekliler de e-devlet üzerinden veya SGK il ve ilçe müdürlüklerine giderek dolduracakları Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi'nde Akbank'ı tercih edebilirler. Bu şekilde, SSK ve Bağkur emeklileri de Akbank'ın cazip promosyon tekliflerinden yararlanabilirler.

ÖDEMELER KİMLİK KARTI İLE YAPILACAK

Akbank tarafından yapılan açıklamada, emekli promosyon ödemelerinin kimlik kartı ile yapılacağı da belirtildi. Bu sayede, emekli vatandaşların bankaya gitmeden ödemelerini kolaylıkla alabilmeleri sağlanacak. Ayrıca, emekli vatandaşların Akbank hesaplarında biriken faiz gelirlerini de kolaylıkla çekebilecekleri ifade edildi.

Öte yandan, Akbank'ın emekli promosyon kampanyası, sadece yeni emekli olan vatandaşları kapsamıyor. Daha önce başka bir bankayı tercih eden emekli vatandaşlar da Akbank'a geçerek, promosyon tekliflerinden yararlanabilirler. Bu sayede, emekli vatandaşlar daha avantajlı tekliflerle tanışarak, bankacılık işlemlerini daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilirler.

Akbank'ın yeni emekli promosyon kampanyası, Türkiye'deki milyonlarca emekli vatandaşı tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bankanın cazip promosyon teklifleri, diğer bankalarla da rekabeti körüklüyor ve emekli vatandaşlara birçok fırsat sunuyor. Özellikle, kimlik kartı ile yapılacak ödemeler, emekli vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde yapmalarına olanak tanıyor.