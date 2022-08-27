Akbank’tan Düşük Faizli Nakit Destek Kampanyasını Başladı! ATM ve Online Hizmetler Kullanılacak: Son Dakika Haber

Nakit kredi konusunda ön planda bulunan, en çok tercih edilen banka olarak Akbank, Nakit kredi kampanyasını başlattı. Düşük faiz oranlı destek kredisinde başvurular başladı. 20 bin lira tutarlı acil ihtiyaç kredisi ile ilgili açıklama resmi internet sitesi üzerinden yapıldı. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, gelir belgesine ihtiyaç duyulmadan krediyi kullanabilecek.

Akbank tarafından düşük faiz oranları ile verilecek olan krediye başvuru yapabilmek için kredi notunun yeterli olması gerekir. Kredi notu 1400 ve üzeri olan vatandaşlar başvurularını yaparak onay alabilir. Akbank tarafından başlatılan ihtiyaç kredisinde başvuru yapan kişilere anında kredi onayı verilecek.

Akbank İhtiyaç Kredisine Başvurular Nasıl Yapılacak?

Akbank, uygulamaya koyduğu düşük faiz oranlı ve 20 bin lira tutarlı ihtiyaç kredisi için başvuruları başlattı. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar başvuru yaparak onay almaları halinde 36 ay vadeli ödeme imkânının yanı sıra 3 ay erteleme fırsatından da faydalanabilecek. İstenildiği anda kredi kullanılabilecek. Açık nakit ihtiyacı durumunda kredi başvurusunda bulunan kişiler, bankanın internet sitesi üzerinden başvurularını yapabiliriler. Ayrıcı SMS yöntemi ile başvuru yapma imkânı da mevcut.

Akbank kendi resmi internet sitesinden yapmış olduğu açıklamaya göre, cep telefonu üzerinden de başvuru imkânı sağlıyor. Cep telefon kullanılarak mesaj atılmak sureti ile başvuruda bulunabilir. Yapılan başvurunun ardından kısa bir süre sonra banka tarafından başvuru sahibi bilgilendirilir. Bilgilendirmede onay alınması durumunda kredi istenilen zamanda kullanabilir.

Sms yöntemi ile başvuruda bulunacak olan kişiler ihtiyaç kredisi için mesaj kısmına kredi yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numarasını 4425 nolu numaraya göndererek başvurularını tamamlayabilirler. Başvurunun ardından kısa bir müddet sonra kredi sonucu geri dönüş yapılarak bildirilir.

Sms yöntemi ile başvuru yapıldıktan sonra onay alınması durumunda, en yakın banka şubesine gidilerek işlem yapılabilir. Kendi işlemleri için belge olarak sadece kimlik belgesi yeterlidir. Banka tarafından başlatılan kredi kampanyasına katılım sağlamak isteyen kişiler, banka üzerinden hesap açmaları gerekir. Hesap açılması durumunda mobil uygulama üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru yapılarak tutar hesaba aktarılabilir.