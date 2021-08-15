Bankalardan Faiz İçin Yeni Gelişme, 1.11 Faiz Oranı İle Kredi Verilecek

İhtiyaç kredisi kullanacak olan müşteriler genellikle bankaların faiz oranlarına bakarak ve kredi kampanyalarını inceleyerek başvuru yapmaktadırlar. Kredi başvurusu yapacağınız zaman size en uygun olan bankayı seçerek ihtiyaç kredinizi başvurusunu yapabilirsiniz. Başvuru yaptıktan sonra vereceğiniz TC kimlik numarası ile birlikte banka sizlere anında ne kadar onay alacağınızı söyler. Sizin kimlik numaranızdan bankalar sorgulama yaparak kredi alıp almayacağınızı sizlere gösterecektir. Eğer istediğin limitte onay aldıysanız kredimizi kimliğiniz de kullanabileceksiniz.

Vakıfbank 1.11 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi başvurusu

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler 1.11 faiz oranı ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsa bu bankadan emekli veya çalışan maaşı alması şartı vardır. Banka kendi müşterilerine bu kredi kampanyası ile kredi vermektedir. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin maaşlarının 22 katına kadar bu faiz oranı ile birlikte kredi alacağını söyleyebiliriz.

Vakıfbank kredi başvurusu banka şubelerinden bankanın internet sitesinden ve banka müşterilerine özel olarak internet bankacılığı üzerinden de verilmektedir. Vakıfbank üzerinden internet bankacılığı kullanıyorsanız kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan kredinizi hemen hesaba atabilirsiniz. İnternet üzerinden kullanacağınız krediler de kredi notunuza göre faiz oranı uygulanmaktadır.

İş Bankası 1.11 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi başvurusu

İş Bankası üzerinden 1.11 faiz oranı ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusu yapılmaktadır. Banka müşterilerine 36 ay vadeye kadar bu kredileri İşCep uygulaması üzerinden veriyor. Eğer bu bankada İş Cep uygulaması kullanıyorsanız Kredi başvurunuzu yapabilir onaylanan kredileri de hemen hesaba atabilirsiniz. İş Cep üzerinden 100 bin TL'ye kadar kredi kullanabilirsiniz. 100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak kişilerin ilk taksit ödemesinde dilerse 3 ay erteleme yapma imkanları da bulunuyor. Kredi başvurusu yaptıktan sonra değerlendirme hızlı bir şekilde yapılır ve anında kredi sonucu sizlere söylenir. Banka şubelerinden yapacağınız Kredi başvurularında ise banka kişilerin Kredi notuna göre faiz oranı uygulamaktadır.

Fibabanka 1.11 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi başvurusu

İhtiyaç kredisi kullanacak olan müşterilerin Fibabanka üzerinden kredileri düşük faiz oranlı verilmektedir. Fibabanka ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınızda banka sizlere ne kadar onay alacağını söyleyecektir. 50.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapmak istiyorsanız TC. kimlik numaranızı 34 22 numarasına gönderebilirsiniz. Fibabanka ayrıca resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yaptırıyor. Resmi internet sitesi üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak kredi ne kadar onay aldığınızı cep telefonunuza gelen mesaj ile öğrenebileceksiniz. Ayrıca size en yakın Fibabanka şubesinden de gelir belgeniz ve kimliğiniz ile birlikte kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.