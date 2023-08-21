Akbank, finansal ihtiyaçları olan vatandaşlar için yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında 19 yaş üzerinde olan herkes, 33 bin TL'ye kadar nakit kredi ödemesi alma fırsatına sahip olacak. Akbank, başvuru yapacak olan kişilere 3 ay ertelemeli ödeme seçeneği sunarak maddi ihtiyaçlarını daha kolay bir şekilde karşılamalarına olanak tanıyor.

Akbank'ın sunmuş olduğu bu ihtiyaç kredisi kampanyası, vatandaşların acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve finansal esneklik sağlayabilmeleri amacıyla tasarlandı. Kampanya şartlarına uygun olan herkes, bu özel fırsattan yararlanabilir ve ihtiyaçlarına çözüm bulabilir.

Akbank tarafından sunulan bu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için bazı başvuru şartlarına uygun olmanız gerekmektedir. 19 yaş üzerinde olmanız ve kampanya kapsamındaki diğer şartları sağlamanız gerekmektedir. Ayrıca, başvuru yapacak olan kişilerin banka kredi puanının da 1400 ve üzerinde olması istenmektedir. Kredi puanı 1400 ve üzerinde olan bireyler, daha yüksek limitlerde kredi alabilme fırsatına sahip olacaklardır.

Akbank'ın bu kampanyasına başvuru yapmak oldukça kolaydır. Başvuru yapmak için cep telefonunuzdan SMS göndererek veya Akbank Direkt uygulamasını kullanarak başvuru yapabilirsiniz. SMS ile başvuru yapacak olan kişilere banka, hızlı bir şekilde geri dönüş yaparak başvuru sonucunu iletecektir. Başvuru için TC kimlik numaranızı ve istenen bilgileri içeren bir mesajı 4425 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır.

Başvurunuz değerlendirildikten sonra onay almanız durumunda, 33 bin TL'ye kadar olan nakit kredinizi alabilirsiniz. Akbank, ayrıca başvuru yapan vatandaşlara 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunmaktadır. Bu sayede ödemelerinizi daha rahat bir şekilde planlayabilir ve maddi ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.