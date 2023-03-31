Akbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası ve Denizbank, "Nisan" Ayında Daha Önce Yapmadıklarını Yapacak! 100.000 TL Onay

Akbank, Ziraat Bankası Garanti Bankası ve Denizbank tarafından nisan ayı içerisinde başlayan yeni bir kampanya duyurusu bugün paylaşıldı. 4 banka tarafından 100000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak verilecek yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara bu bankalar üzerinden diledikleri zaman ödemeler verilecek.

AKBANK

Akbank Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden işlem yapabilirsiniz. Akbank Bireysel İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, banka şartlarına uygun olmaları durumunda 100000 TL'ye kadar kredi ödemesi olabilecek. Akbank üzerinden aynı zamanda cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da ne kadar ona yazdığınızı hemen görebilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte giderek işlem yapabilecek ve krediyi bu şekilde kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası, kamu bankası olmasından dolayı vatandaşlara düşük faizli ödeme veriyor.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusu gerçekleştirmek istiyorsanız, en yakın bankaya giderek kimliğinizle birlikte işlem yapabilir veya garanti Bankasının resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurunuzu hemen gerçekleştirebilirsiniz.

DENİZBANK

Denizbank tarafından verilecek olan 100.000 TL kredilerde kredi puanı uygun olan vatandaşlar hemen aynı gün içinde başvurularını gerçekleştirecek, kredi işlemlerini yapabilmektedir. Denizbank bireysel tüketici kredisi kampanyası adı altında başlatılan ve onaylanan bu kredileri hesaplarına yatıracak olan kişilere hemen aynı gün içinde ödeme verilerek, kredi ödemeleri hesaplara yatırılarak kullandırılır.