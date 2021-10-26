Ev Hanımlarına Anında 50 Bin TL Müjdesi Son Dakika Duyuruldu...

Her ne kadar sadece çalışanlara kredi verildiği düşünülse de, bu durumu değiştirmek üzere adım atan bankaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Ev hanımı olanların gelir beyanı vermeden de alabilecekleri 50 bin TL kredi müjdesi geldi. Ev hanımlarına hangi bankaların kredi verdiğini ve hangi koşulları aradığını merak ediyor olabilirsiniz. İşte tüm bu yöndeki detayları ve bankaların şartlarını öğrenmek için haberimizin detayını okuyabilirsiniz.

Kredi çekmek isteyen kişilerin düzenli bir işe ve gelire sahip olmaları gerekmektedir. Ancak ev hanımlarının bu yönde mağduriyet yaşamaması için harekete geçilmektedir. Ev hanımlarının sürekli üretmesine rağmen sigortaya yansımayan bu emeklerinin boşa gitmemesi için harekete geçilmektedir. Belirli koşulları taşımakta olan ev hanımları için kredi olanağı sağlanmaktadır. Hangi banka, ne şartlarda bu krediyi kullandırıyor diye merak edenlere işte yanıtı...

Ev Hanımları Hangi Şartlarda Kredi Çekebiliyor?

Ev hanımı olmasına rağmen geliri olan kişilerin bunu kanıtlamaları halinde kredi çekme olanakları olacaktır. Diğer yandan ise kredi taksitlerinin aylık gelirin yarısından az olması gerekmektedir. Bu şartlara sahip olan ev hanımları hemen başvuru yapabilmektedir. Ayrıca kredi çekmek isteyenlerin ipotek gösterebilecekleri bir gayrimenkule sahip olmaları zorunluluğu da bulunmaktadır. Taşınır veya taşınmaz mallara sahip olunması durumunda tüm şartların lehinize olacağını belirtebiliriz.

Bu kriterleri sıralamak gerekirse:

l Çekilecek kredi tutarlarının ödeneceğini garanti eden gelirlerin bulunması, l Kredi taksit miktarlarının aylık gelirin yarısından az olması şartı, l Yasal ve idari yönden bir takibin bulunmaması ve ipotek yapılacak mala sahip olunması şeklindedir.

Akbank Ev Hanımlarına Kredi Şartı

Eğitimde, sağlıkta kullanılmak üzere veya çeşitli amaçlarla alınabilecek kredileri ev hanımlarına özel tanımlamaktadır. En yakın Akbank şubesi üzerinden şartları ve başvuru yöntemlerini öğrenmek için harekete geçebilirsiniz.

Yapı Kredi Ev Hanımları Hemen Başvuruyor

Toplamda 36 ay vadeli geri ödeme seçeneğini sunarak ev hanımlarına kolaylık sağlayan bir bankadır. Faiz oranlarının ise 1,75 civarında olduğu bilinmektedir.

İş Bankası Ev Hanımlarına Özel Kredi

Tüm şartları taşımanız halinde başvuru yapabileceğiniz bankalardan birisi İş Bankası olacaktır. İhtiyaç kredilerini 36 ay vadeye kadar ödeme seçenekleri bulunmaktadır.