Akbank Yeni Kampanya Başlattı, Kasım Ayına Özel Faizlerle İhtiyaç Kredisi Verilecek. Akbank yapmış olduğu kredi kampanyası ile kendi bankasından maaş alan müşterilere ve kendi bankası'nda hesabı olan müşterilere özel faiz ile kredi verileceğini duyurdu. Akbank özellikle internet bankacılığı üzerinden vermiş olduğu krediler de hem masrafsız hem de düşük faizli yüksek vadeli Kredi imkanı sunmaktadır. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler belirtilen şartlara uygun olması durumunda istedikleri zaman bu banka üzerinden kredi kullanabiliyorlar.

Akbank kredi başvuru şartları nelerdir?

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler kredi başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda onay alabilir. Kredi notu Banka kredi sicili ve diğer bankalardaki kredi ve kredi kartı ödeme performanslarına göre banka hızlı bir şekilde sizlere sonuç verir ve bu sonuca göre de kredi kullanımı yapılır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 18 yaşından büyük olan herkes ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsa akbank'tan başvuru yapabilecektir. Akbank ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilerin kredi notunu 1100-1200 ve 1300 üzerinde olması durumunda onay vermektedir.

Sigortalı olarak çalışıyorsanız en az 3 aydır aynı işyerinde sigorta primlerinizin yapmış olmasını isteyeceklerdir. Emekli olan kişilerde ise emekli maaşlarını bu bankadan almaları durumunda daha yüksek faizlerle de kredi kullanacağını söylemek isteriz. Akbank emekli kredisi kullanacak olan kişiler diğer bankadaki olan tüm borçlarını kapatarak hızlı bir şekilde bankadan kredi alabilir.

Akbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler SMS atarak bu bankadan hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabiliyor. Akbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak 4425 numarasına mesaj ile gönderin. 4425 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere hızlı bir şekilde Kredi sonucunu verecek ve onaylanan kredi'nin ne kadar olduğu hakkında sizlere bilgilendirme mesajı gönderilecektir. Onaylanan tutar kadar kredinizi en yakın banka şubesinden kullanabilirsiniz.

Akbank müşterisi olan kişiler ise akbank'ın direkt uygulamasına girerek buradan online olarak ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli krediyi şubelere gitmeden kullanabilirler. Akbank'ın yapmış olduğu bu kampanya ile diğer kampanyalarından faydalanmak istiyorsanız en yakın Akbank şubesine giderek bu kampanyalar hakkındaki faiz oranlarında ve başvuru şartlarını öğrenebilirsiniz.