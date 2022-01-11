Emekliye 10.000 TL Ödeme Var! Son Dakika Açıklaması İle Hesaplarını Kontrol Eden Emekliler Nakit Aldığını Görüyor

Emekli olan kişiler, 10000 TL'ye kadar acil ödeme almak için, bankalardan başvuru yapması gerekiyor. Emekli olan kişiler, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa 10 bin TL ödeme alabiliyor. Emekliye kampanya yapan kamu bankaları kendi bankalarından maaş alan kişilerin daha önce kredi kullansalar bile 10000 TL'ye kadar ödeme vereceğini açıkladı.

Emekli olan vatandaşlar 10 bin TL ödeme almak istiyorlarsa, bankaların internet sitesinden veya internet bankacılık'larını kullanarak artık şubelere gitmeden onay alabiliyorlar. Daha önce kredi başvurusu yapan ve kredi onayı alamayan kişilere emekli olması durumunda ve maaşlarının Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almaları durumunda hesaplarına yatan 10000 TL kredi için tekrardan başvuru yapabiliyor.

Ay sonuna kadar sürecek olan bu kampanyaya katılacak olan emekliler, başvurularını gerçekleştirdikten sonra hemen ne kadar kredi onayı alacaklarını görebilirler. Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilir ve hemen internet bankacılığı üzerinden onay almış olduğu krediyi kendi emekli maaşı hesabına yatırabilir.

Ziraat Bankası

Emekli Bankası olarak vatandaşlara hizmet veren Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanya ile birlikte hızlı bir şekilde kredi onayı sunmaktadır. Ziraat Bankası, emekli maaşı üzerinden alacağınız İhtiyaç Kredisi kampanyası ile birlikte vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonucu imkanı sağlayan ve hızlı bir şekilde kredi onayı veren bankalardan birisidir. Son dakika yapmış olduğu bu kampanyada düşük faiz oranlarıyla birlikte vatandaşlara 10000 TL'ye kadar ödeme yapacağını açıkladı. Ziraat Bankası hesabımızın olması durumunda 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz.

Vakıfbank

Vakıfbank üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan emeklilerin emekli maaşı, bu banka üzerinden alıyor olması gerekmektedir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, Vakıfbank internet bankacılığı aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. 5 dakika içerisinde, Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden kredi sonucunu öğrenen kişiler isterlerse bu parayı banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte gelir belgesiz de kullanabilir.