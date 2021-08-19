Son Dakika: Vakıfbank’tan 3750 TL Ödeme Alınacak, Başvuru Yapmanız Yeterli

Vakıfbank üzerinden kamu bankası kriterlerine uygun olan vatandaşlar, acil ihtiyaçlarında kullanabilmeleri için 3750 TL ödeme alabilecekler. Bu ödemeleri alabilmeniz için banka kredi notunuzun olması ve banka sicilinizin temiz olması gerekmektedir. 3750 TL ödeme alacak kişiler ayrıca Vakıfbank müşterisi olması şartı vardır. Sigortalı olarak bir iş yerinde çalışıyorsanız ve nakit ödemesi için başvuru yapacaksanız, bankanın hesabı üzerinden işlem yapabileceksiniz. Vakıfbank 3750 TL ödemeleri alacak kişilerin ayrıca sigortalılık süresi dikkate alınarak yapılacak. Verilecek olan bu para nakit avans limiti olarak Vakıfbank hesabınıza yatacak. Vakıfbank hesabınıza yatacak olan bu parayı artı para olarak kullanabileceksiniz.

Vakıfbank’tan Kampanya Şartları Belli Oldu

Vakıfbank üzerinden kampanyaya katılacak olan kişiler, 3750 TL almak istiyorsa, bu bankanın müşterisi olması gerekiyor. Banka müşterisi olan kişiler, belirli şartlar dahilinde kredilerini hemen hesaplarına atabileceklerdir. 3750 TL başvuru yapacak olan kişinin kredi notu 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. Hem çalışan hem de emekli olan kişiler, bankadan başvuru yaparak nakit avans alabileceklerdir. Vakıfbank üzerinden verilen bu kampanyada, 3750 TL kullanacak olan kişiler, nakit avans limitine göre kullanım yaptıktan sonra ödemeye başlayacaklardır. Dilerseniz bu parayı 12 ay vadeli nakit avans limitine göre işlem yaparak 12 ay vadeye kadar bölebilirsiniz. Dileyen müşterilerde bu parayı bir ay sonra ödeyebilirler.

Vakıfbank 3750 TL Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Vakıfbank nakit avans limitli 3750 TL ödemeleri almak isteyenler, bankanın mobil uygulamasına girerek başvuru yapması gerekiyor. Vakıfbank üzerinden 3750 TL ödeme alacak kişiler, mobil uygulamaya giriş yapması için banka hesabı olması ve hesabına bağlı bir internet şifresi olması gerekiyor. Vakıfbank mobil uygulamasına TC kimlik numaranız ve mobil internet bankacılığı şifresi ile giriş yaptıktan sonra, hesaplarım bölümünden kendi hesabınız içinde kredili mevduat hesabına giriş yapabilir ve başvurunuzu yaparak kendinize bir limit oluşturabilirsiniz. Banka kredi notu yüksek olan kişilere 10.000 TL’ye kadar destek veriyor. 3750 TL almak istiyorsanız, başvuru ekranında istediğiniz tutarı yazmanız gerekecek. 3750 TL ödeme aldığınızda, banka hesabınızda artı para olarak bu nakit gözükecektir.