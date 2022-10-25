Akbank ve Garanti Bankası duyurdu! Hesabı olanlara 90000 TL ödenecek!

Akbank ve Garanti Bankası üzerinden başlatılan kampanyada 90.000 lira ödeme almak isteyen vatandaşların ihtiyaç kredisi kullanabilmeleri için banka şartlarını uygun müşteri olması istenmektedir. Akbank ve Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında nakit ihtiyacı olan vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte krediler verilmektedir. Akbank ve Garanti Bankası nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatmış olduğu Bu kampanyada 24 ay vadeli Kredi vermektedir.

Akbank ve Garanti Bankası üzerinden sizlerde başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvurularınızı gerçekleştirecek kredi kullanabilirsiniz. Akbank ve Garanti Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte kredi işlemleri hızlı bir şekilde yapılacağı açıklandı. Akbank ve Garanti Bankası net olarak sizlere 90.000 TL ödeme yaparken bu kredilerde borç kapatma kredisi adı altında da sizlere destek olarak işlem yapacağını açıkladı.

Diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmanız için kullanabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirerek sizler de Garanti Bankası ve Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Akbank üzerinden Cep telefonunuz aracılığı ile birlikte SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndermeniz yeterlidir. Akbank hesabı olan vatandaşlar Akbank direkt uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirerek kredi alabilecekler ve onaylanan bu kredileri hesaplarına yatırarak da aynı gün içinde kullanmalarına olanak sağlanacaktır.

Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebileceği haberi verildi. Garanti Bankası banka hesabı olan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olması durumunda şubelere gitmeden işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilecek ve onaylanan bu kredileri istedikleri zaman internet üzerinden de kullanabileceklerdir.