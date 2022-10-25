PTT duyurdu! PTT üzerinden TC kimlik numarasına göre, sıralı 40 bin lira ödeme olacak...

PTT üzerinden nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için yapılan duyuru da ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde hızlı bir şekilde ödemeler verileceği açıklandı. PTT nakit kredi kampanyasından faydalanacak olan vatandaşlara hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacak ve onaylanan bu krediler PTT üzerinden sizlere sunulacak.

PTT ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak, banka kredi notu hesaplama yapmadan istediğiniz limitlerde kredi alabileceksiniz. PTT ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak, nakit kullanmak isteyenler 40 bin TL kredi için, uygun faizlerle kredi verilecek ve bu kredilerde nakit imkanı sağlayan kişiler 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alacaklardır.

PTT kredi başvurusu yapacak kişiler, emekli ise emekli maaşına göre işlem yapıyor. PTT emekli kredisi ve ihtiyaç kredisi başvurusu Aktif Bank üzerinden verildiği için, Aktif Bank kredi politikaları önemlidir.

18 yaşından büyük olan, TC vatandaşı ve daha önce Kredi, kredi kartı kullanan başvurularını SMS ile yapacak. Sms ile başvuru yaptığınızda sizlere 5 dakika içinde sonuç verilecektir. PTT ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler cep telefonları üzerinden SMS atarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceklerdir. PTT ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndermeleri yeterli olacaktır. PTT üzerinden yapmış olduğunuz başvurularda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız şubelere gitmeden işlemlerinizi yapabileceğiniz işlemler sadece sms ile ve internet üzerinden yapılmaktadır.

Emekli olan vatandaşlar emekli maaşı hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek kredi almak istiyorlarsa maaş taşıma işlemlerini yapmaları isteniyor.