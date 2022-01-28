Akbank ve Denizbank Yüksek Limitli Nakit Ödemesini Başlattı! Son Dakika Duyuruları İle Bu İki Bankaya Akın Başladı

Akbank ve Denizbank, yüksek limitli ödeme kampanyasını SMS aracılığı ile başlattı. Akbank ve Denizbank üzerinden SMS aracılığı ile başvuru yapmak isteyen kişiler için kampanya detayları da duyuruldu.

Akbank ve Denizbank, kendi resmi internet siteleri üzerinde yaptıkları duyuru ile son dakikada kredi verileceğine dair açıklama yapıldı. SMS ile başvuru yapmak isteyen kişilerin kredi başvuruları değerlendirilerek yüksek limiti olan kredilerin onay sürecine başlanacaktır.

SMS ile kredi başvurusu yapan ve de onay alan kişiler, banka şartlarına ve uygulamalarına uyduğu sürece de fonları kullanabilirler. Bu açıklamada hem Akbank hem de Denizbank, 36 aylık vadeli ve de uygun faiz oranı ile kredi verileceğini belirtti. Dünyanın her yerinden SMS aracılığı ile kredi başvurusu yapmak mümkündür, ayrıca ilk taksit ödemesini de 90 gün olarak ertelemek mümkündür.

Akbank'tan SMS Kredisi

Akbank özel bankalar arasında yer almaktadır ve sürekli olarak güncel kampanyalar sunmaktadır. Akbank, mevcut kredi kampanya kapsamında nakit paraya ihtiyacı olan kişilere, SMS yolu ile kredi verileceğini açıkladı. Akbank, bu kampanya ile müşterilerine ve müşterisi olacaklara 100.000 TL'ye kadar kredi onayını verecektir. Kredi alınabilmesi için kredi notunun en az 1200 olması gereklidir.

Akbank kredi kampanyasına katılım yapmak için SMS göndermek mümkündür. Aynı zamanda bankanın mobil uygulaması ya da web sitesi üzerinden de bu kampanyaya katılım sağlamak mümkündür. SMS ile başvuru yaptıktan sonra banka tarafınıza kredi sonucu hızlı bir şekilde iletilecek ve kredi onaylanan tutarda hesaba aktarılacaktır. Kredi başvurusu, bir banka şubesi üzerinden şahsen ya da bankanın resmi web sitesinden yapılabilmektedir.

Denizbank'tan SMS Kredi Kampanyası

DenizBank, kredi kampanyasında SMS kampanyası ile hızlı bir şekilde kredi onayı vermektedir. Denizbank ihtiyaç kredisini kullanmak isteyen kişilere SMS ile kredi başvurusu yapmak istemeleri halinde kredim yazdıktan sonra boşluk bırakıp T.C Kimlik numaralarını eklemelidir. Bu mesajı 3280 numarasına mesaj olarak iletmeleri gereklidir. Banka, sunduğunuz kredi başvurusunu değerlendirmeye alarak bu değerlendirme sonucuna göre tarafınıza hızlı sonuçlar verecektir. Kredi puanı 1300 ve üzerinde olanlar zaman kaybetmeden yetkilendirilecek; kredi notu düşük olan kişiler ise banka şubelerine giderek gelir belgelerini sunacak ve de başvurularını bu şekilde yapabilecektir. Krediler de 36 aya varan vade seçenekleri ile geri ödenebilecektir.