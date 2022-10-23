Akbank ve 2 Bankadan Önemli Açıklama: Bugün ve 7 gün içinde 70.000 TL ödeme olacak dendi!

Akbank Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başlatılan yeni kampanyada nakit kredi kullanacak olan vatandaşları belirli şartlar dahilinde 70000 TL'ye kadar 7 gün içerisinde düşük faizli kredi verilecek. Akbank Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası yapmış oldukları bireysel tüketici ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte vatandaşlara vermiş oldukları bu krediler de şartlara uygun olarak hızlı birşekilde kredi işlemlerinizi gerçekleştireceğini duyurdu.

Akbank Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden sizlerde başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, BANKA kredi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmeden önce banka kredi puanınızı sorgulamasını yapmalı ve banka kredi puanınıza göre, onay almamız gerekiyor. Akbank kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden desk SMS atarak veya internet bankacılığını kullanarak kredi başvurularında bulunabilir, onaylanan krediler 24 ay vadeli 70000 TL olarak kendi hesaplarına yatırılabilmektedir.

AKBANK

Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden işlemlerinizi kolay bir şekilde hemen hızlı bir şekilde cep telefonunuz üzerinden SMS atarak yapabilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar nakit kredi almak istiyorlarsa, 3 ay ertelemeli olarak başlatacakları bu kredi kampanyaları ile birlikte 36 ay vadeli kredileri hesaplarına yatırarak kullanabilmektedirler. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, onay almaları durumunda, Akbank Direkt uygulaması üzerinden de kredi kullanılabilmektedir.

GARANTİ BANKASI VE YAPI KREDİ BANKASI

Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişiler nakit ihtiyacı olması durumunda, başvurularını, bankaların internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kolay birşekilde yapabilecek, onaylanan kredileri de hesaplarına yatırarak aynı gün içinde kullanabileceklerdir. Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurularında bulunacak olan tüm vatandaşların bireysel müşteri olması ve banka kredi puanı uygun olması durumunda bankaların kendi resmi internet sitelerine giriş yaparak buralardan kredi başvurularında bulunabileceğini söylemek isteriz. Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden almış olduğunuz 70000 TL kredi onayı 7 gün içerisinde sizlere düşük faiz oranları ile birlikte kullandırılmaktadır.