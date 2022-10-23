Emekliye Ekim Sonuna Kadar Geçerli! Açıklandı: 30.000 TL Emekliye Ödeme Veriliyor

Emekli maaş alan vatandaşlar, 30000 TL'ye kadar emekli ödemeleri alabilmeleri için başvuru şartlarına uygun olarak aynı gün içinde kredi ödemelerini gerçekleştirebilecek ve onaylanan kredileri de istedikleri zaman hesaplarına yatırarak kullanabileceklerdir. Emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız ihtiyaç kredilerinde, nakit kredi olarak sizlere verilecek olan 30000 TL, ödemelerde 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturarak istediğiniz zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu kredi ödemelerinde kredi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde ihtiyaç kredileri kullandırılmaktadır.

En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlara, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, destek kredisi vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası Vakıfbank, HalkBank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmaları için hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebilmeleri gerektiğini söyledi.

En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi kolay bir şekilde alabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanacak olan tüm vatandaşların belirtilen kredi şartlarına uygun olmaları durumunda çok hızlı bir şekilde ihtiyaç kredileri hesaplarına aynı gün içinde yatırılmaktadır.

EMEKLİ KREDİSİ BAŞVURUSU

Size yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte yapabileceğiniz işlemler gibi, ayrıca banka şubelerine gitmeden de işlemlerinizi internet sitesi üzerinden kredi Başvurusu Formunu doldurarak da yapabileceğinizi söylemek isteriz. Emekli maaş almış olduğunuz banka üzerinden kullanacağınız internet bankacılığı şifresiyle birlikte başvurularınızı hızlı bir şekilde gerçekleştirerek, kredi kullanabilecek ve onaylanan bu kredileri hesaplarınızı yatırarak aynı gün içinde alabileceksiniz. Emekli maaş hesapları üzerinden yapılacak olan başvurularda özellikle internet bankacılığı üzerinden kredi kullanacak olan kişilere daha yüksek limitlerde krediler kullandırılmaktadır.