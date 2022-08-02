Akbank ve 2 Banka duyurdu ve başvuru almaya başladı! Tc kimlik numaranız üzerinden 122000 TL ödeme...

122000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara, Akbank Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası destek vereceğini açıkladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularını gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin banka kredi puanı uygun olması durumunda aynı gün içinde kredi onay alabileceğini söylemek istiyoruz. Akbank Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilere 3 ay ertelemeli ve 12 ay vadeli kredi verilecektir. Bankalar üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, şartlar uygun olması durumunda kendilerine uygun olan bankayı seçtikten sonra başvurularını gerçekleştirebilir ve almış oldukları yüksek limitli ihtiyaç kredileri içindeki diğer bankadaki olan borçlarını kapatmak içinde krediler kullanabilmektedir.

AKBANK

Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte işlem yapabilirsiniz. Akbank üzerinden ilkler çok başvurusunda bulunarak, kredi imkanından faydalanacak olan vatandaşlar bankada hesabı varsa ve daha önce bu bankadan kredi aldıysa, şubelere gitmeden de Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvuru yapabiliyor. Mobil uygulama üzerinden yapacağınız kredi başvurusu sonrasında onay alırsanız, sizlere hemen hesabınıza para ödemesi yatırılmaktadır. Banka şartlarına uygun olan kişiler, 122000 TL kredi kullanmaları durumunda 12 ay vadeli kredi alabilir.

GARANTİ BANKASI VE YAPI KREDİ BANKASI

Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden de şubelere giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. SMS ile işlem yapmak isteyen vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru yaparak oturdukları yerden ne kadar kredi onayı aldıklarını görebilmektedirler. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeniz durumunda bankadan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Yapılan kredi başvurusu sonrasında onay alan vatandaşlar, En yakın banka şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirecek ve onaylanan krediyi hesaplarına yatırabilecek. Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişiler, ayrıca banka şubelerine gitmeden işlemlerini internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak da yapabilmektedir.