SGK destekli emekli ödemesi olacak! Nakit isteyenlere emekli maaş hesaplarına göre işlem olacak...

Sgk destekli olarak emekli ödemesi alacak olan vatandaşlara, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank Destek Kredisi sağlayacak. 50000 TL kadar kullanabileceğiniz kredilerde banka şartlarına uygun olan vatandaşlar SGK destekli olarak bu kredileri kullanabilmektedir. Sgk üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, emekli maaşlarını, eğer Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubelerinden ödemelerini alıyor ise başvurularını gerçekleştirerek düşük faiz oranlarıyla bu kredileri kullanabilmektedir.

ZİRAAT BANKASI

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden başlatılan kampanyada, SGK destekli olarak işlemler gerçekleştirilecek ve nakit kredi kullandırmalarına olanak sağlanacaktır. Sgk destekli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli işlemlerini gerçekleştirerek 3 ay ertelemeli kredi olabilir. 50000 TL kadar kullanacağınız bu kredilerden banka sizlere ilk taksit ödemesinde erteleme yaparken, ayrıca, en düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi imkanından faydalanmanıza olanak sağlamaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumda, sizlerde Ziraat Bankası üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek için banka şubesine gitmeden internet sitesine girerek buradaki kredi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilirsiniz.

VAKIFBANK VE HALKBANK

Devlet bankaları olan VakıfBank Halkbank üzerinden de başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Vakıfbank Halkbank, yapmış olduğu kampanyada, emekli maaş alan vatandaşlara 50000 TL ödeme verirken, düşük faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlayacak. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda şartları uygun olan emekler, başvurularını banka şubelerinden, bankanın internet sitesi üzerinden ve mobil uygulamalar üzerinden de yapabilmektedir. En yakın banka şubesine giderek, sadece kimliğinizle birlikte maç taşımanızı bu bankalar, yapmış olmanız durumunda sizlere değerlendirmeyen şube yetkisinde yapılarak hemen kredi onayı sunulmaktadır.