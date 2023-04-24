Akbank, TC Kimlik numarasının son rakamı 5,6,7,8,9 veya 0 olan vatandaşlara nakit ödeme yapıyor!

Akbank, TC Kimlik numarasının son rakamı 5,6,7,8,9 veya 0 olan vatandaşlar için özel bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Kredi notu 1400 ve üzeri olan tüm müşterileri için geçerli olan bu kampanya kapsamında, belirli şartlar dahilinde ihtiyaç kredisi ödemeleri Akbank tarafından yapılmaktadır.

Başvurularınızı gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabileceğiniz bu kampanya, emekli maaş hesabınız üzerinden de başvuru yapabilmenize olanak tanımaktadır. Onaylanan krediler, hesaplarınıza aynı gün içinde yatırılarak kullanımınıza sunulmaktadır.

Kredi notu uygun olan tüm müşteriler için sunulan bu ihtiyaç kredisi kampanyası, ödemelerinde 90 günlük bir erteleme imkanı da sunmaktadır. Bu sayede ihtiyaçlarınıza uygun bir şekilde kredi kullanabilir ve geri ödemelerinizi daha uygun bir zaman diliminde yapabilirsiniz.

Başvuru işlemlerinizi en yakın Akbank şubesine giderek veya bankanın SMS kredi servisini kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca cep telefonunuzun mesaj bölümüne "kredi" yazıp aralık bıraktıktan sonra TC Kimlik numaranızı yazarak 44 25 numarasına mesaj göndererek de başvuru yapabilirsiniz.

Akbank ihtiyaç kredisi kampanyası, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamalarına ve finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu kampanya sayesinde uygun koşullarda kredi kullanarak hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Akbank ihtiyaç kredisi kampanyası ile kredi notu uygun olan tüm müşteriler, belirli şartlar dahilinde kredi ödemelerinden faydalanabilirler. Başvurularınızı en yakın Akbank şubesine giderek veya SMS kredi servisini kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Kampanya kapsamında ödemelerde 90 günlük bir erteleme imkanı da sunulmaktadır. Hayallerinize uygun kredi koşullarını Akbank'tan sağlayabilirsiniz.