Akbank Şubelerine Başvuru Yapanların Borçları Siliniyor, 20 Bin TL Borç Ödenecek

Ülkede yaşanan ekonomik sorunlar nedeni ile farklı bankalar üzerinden yapılan kredi ve kredi kartı borçlarını takip etmek zorluk yaratmaktadır. Bu duruma yönelik en kolay çözüm ise borçların tek bir bankada birleştirilmesi olabilir. Bu yöntem, borçların takibini kolaylaştıracağı için rahat ve yeni bir ödeme planının yapılarak borçların yapılandırılmasını da sağlamaktadır. Bilindiği üzere kredilerin borç taksitlerinin aksatılması halinde, bankalar tarafından borca yönelik faiz ödemesi çıkartılmakta ve ardından da yasal takip süreci başlatılmaktadır. Eğer bu durumu yaşama ihtimali yaşayanlar arasında iseniz, diğer bankalardaki borçlarınızı Akbank üzerinde toplayabilir; Akbank tarafından sunulan uygun faizli, esnek ödeme imkanına sahip borçların transferi kredisinden faydalanabilirsiniz.

Akbank’tan Borç Transferi Kredisi

Günümüzde neredeyse herkesin kamu ve özel bankalara değişik içerikte ve miktarda kredi borcu bulunmaktadır. Ayrıca bu borçlar, gün geçtikçe de artış göstermektedir. Hatta bankalar bu konu ile ilgili olarak farklı ve cazip kampanyalar ile sunduğu krediler nedeni ile bazı kişilerin birden fazla kredi borcu bulunmaktadır.

Ancak, birden fazla ve farklı bankalara olan kredi borçları, genel olarak ödemelerin ve toplam borcun takibini zorlaştırabilmekte hem de vade uyumsuzluğu nedeni ile de giderek zorlayıcı bir hal alabilmektedir. İşte bu gibi durumlarda Akbank tarafından sunulan önemli bir kampanya vatandaşa destek olmaktadır. Borç transferi kredisi sayesinde, bütün borçların tek bir hesapta birikmesi yapılabilmektedir. Bu sayede tüm borçlar, Akbank’ta toplanarak kredi taksit ödemeleri kontrol altına alınabilir. Ayrıca, Akbank’ın avantajlı faiz ile uygun geri ödeme olanaklarından faydalanmak da birçok avantaj sunmaktadır.

Uygun Kredi Faizi ile Uygun Taksit

Akbank tarafından sunulan Borç Transferi Kredisi sayesinde, farklı bankalarda bulunan kredi borçlarının kontrol altına alınabilmesi, uygun faiz oranları ve de ödeme koşulları ile mümkün olabilmektedir. Banka borçlarının tek bir hesap ve borç üzerinde toparlanabilmesi için sunulan bu fırsat, temelde faiz oranının yüzde 1,80 olması ile kullanılabilmektedir. Kredi için bütçe planı yaparak, en fazla 12 ay taksit seçeneği kullanılabilmektedir. Bu koşulda, başka banka ya da bankalarda bulunan kredi borcunu, Akbank’a transfer ederek çekilecek olan 10.000 TL’lik kredi, faiz oranı yüzde 1,80 ile hesaplanacaktır. Bu durumda ise 12 ay boyunca planlanacak olan taksit tutarı aylık 954,91 TL olarak yansıyacaktır.