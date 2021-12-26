İş Bankası Şubelerine Gelenlerin Borçları Ödenecek, Banka 50.000 TL Borç Ödemesi Yapacak

İş bankası şubelerine giderek, bankalardaki olan borçlarınızdan kurtulabiliyorsunuz. iş bankası yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte, vatandaşlarına 50000 TL borç kapatma kredisi verecek. İş Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile birlikte vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa banka şubelerine giderek diğer bankadaki tüm borçlarını kapatabilecek. işbankası şubelerine giderek kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kimlik ve gelir, belgeleriyle birlikte kapatmak istedikleri, bankalardaki borçlu gerine banka bireysel müşteri temsilcisine vermesi gerekiyor.

İş Bankası düşük faiz oranları ile yapacağı kredi kampanyasında 50000 TL'ye kadar vermiş olduğu kredide 36 ay vadeli olarak vatandaşlara kredi kullandıracak. işbankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek kredi başvurusunda bulunabilir ve diğer kampanyalar hakkında da bilgiler alabilirsiniz.

İş bankası borçları kapatacak

Bankadan yapılan açıklamada, güncel olan kredi ve kredi kartı borçlarınız için bu bankalar kredi ödemesi yapacak. Bireysel ihtiyaç kredisi ve kredi kartı olan borçlarınızı kapatmak istiyorsanız ve düzensiz ödemeleriniz var ise İş Bankası şubelerine gelerek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte transfer kredisi kullanabilirsiniz. İş bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar için belirli şartlara göre, kredi onayı sunmaktadır.

İş Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli, toplamda ise 36 ay vadeye kadar borçlarının vadelerini böyle bilecektir. İş bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler bankadan 1100 ve üzerinde kredi notu olması durumunda kredi kullanabileceği gibi emekli olması durumunda emekli maaşına bu banka üzerinden alması gerekmektedir. Sigortalı olarak çalışan kişiler ise sigortalılık dönemlerinin son işyerinde en az 3, ay olması gerekiyor.

Bankanın belirlemiş olduğu bu şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız size en yakın işbankası şubesine giderek hemen kredi başvurusunda bulunabilir ve kredinizi kullanabilirsiniz.