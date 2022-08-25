Akbank Son Dakika! Akbank Hesabı Olanlara 20 gün İçinde başvuru yapmaları isteniyor! Dikkat edin!

Akbank hesabı olan vatandaşlar için yapılan duyuruda, 20 gün içinde başvuru yapmanız isteniyor. Akbank hesabı olan kişilerin nakit ihtiyacı olması durumunda emekli maaşı kullanmaları veya sigortalı olarak çalışıyor olmaları durumunda verilecek olan 20000 TL kredi için 20 gün içinde başvuru yapması istenmektedir.

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan bu duyuruda, nakit ihtiyacı olan kişilere düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi verileceği için 20 gün süre verildi. Akbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara banka 36 ay vadeye kadar kredi işlemleri yapmaktadır.

En yakın banka şubesi üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan kişilerden ayrıca banka kredi puanı yüksek olmasıda istenmektedir. Banka kredi puanı yüksek olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda kredi şartlarına uygun olmaları ile birlikte hemen aynı gün içinde hesaplarına ödemeler getirebilmektedir. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilerin kredi puanı en düşük 1300 ve üzerinde olması isteniyor.

Başvuru şartlarınıza uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, 20 gün içerisinde bankanın yapmış olduğu 20000 TL kredi kampanyasına katılabilir ve gelir belgesiz olarak işlem yapabilirsiniz. En yakın banka şubesine giderek de kredi işlemlerinden faydalanacak olan vatandaşlara banka aynı gün içinde ödemeleri yapmak için Akbank Direkt uygulaması üzerinden işlem yapmaktadır. Banka hesabınız varsa, 7 24 başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi başvurunuzu hemen yapabilir ve düşük faiz oranlarıyla birlikte bu bankadan ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.

Akbank ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da sizlere kredi imkanı sağlarken, 444 25 25 numaralı Müşteri Hizmetleri numarası üzerinden de istediğiniz zaman destek vermektedir.