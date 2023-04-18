Akbank sıfır faizli yeni kredi kampanyası açıkladı! Bankadan hesabı olanlar hemen alabilir

Akbank, yeni kampanyasıyla müşterilerine sıfır faizli kredi fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında, ihtiyaç kredisi ve taksitle avans bir arada sunuluyor ve başvurular yalnızca Akbank Mobil uygulaması üzerinden yapılıyor. Kampanya, yeni müşteriler için geçerli olup, 10.000 TL'ye kadar 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi veya 15.000 TL'ye kadar 6 ay vadeli taksitle avans kullanılabiliyor.

Başvuru işlemi oldukça kolay ve sadece birkaç dakika sürüyor. Başvurunuz sonucu hemen bildiriliyor ve kredi kullanımı için kredi tahsis ücreti ve hayat sigortası primi ödenmesi gerekiyor. Hayat sigortası isteğe bağlı olarak sunuluyor.

Kampanya kapsamında, hayat sigortası yaptıran müşteriler, sıfır faizli kredi imkanından yararlanabiliyorlar. Hayat sigortası prim tutarı 181,93 TL olup, kredi tahsis ücreti ise 55 TL olarak belirlenmiştir. Ancak hayat sigortası istemeyen müşteriler için %2 oranında faiz uygulanıyor. Bu seçenekte de kredi tahsis ücreti 55 TL olarak belirleniyor. Aylık taksit tutarı 974,87 TL, toplam ödeme tutarı ise 11.743 TL olarak hesaplanıyor.

Kampanya, Türkiye'deki diğer bankaların kampanyalarına göre daha yüksek sıfır faizli kredi limitleri sunuyor. Ancak müşteriler, hayat sigortası primi ödeyerek sıfır faizli kredi fırsatından yararlanabilirler. Hayat sigortasını tercih etmeyen müşteriler için %2 oranında faiz uygulanırken, hayat sigortası isteyen müşteriler için ise %0 faiz uygulanmakta ancak kredi tahsis ücreti ve hayat sigortası primi ödenmektedir.

Bu kampanya, müşterilerin finansal ihtiyaçlarını uygun faiz oranlarıyla karşılamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Akbank, müşterilerine en uygun koşullar altında kredi verme konusunda kararlıdır ve müşterilerine daha iyi hizmet vermek için sürekli olarak yenilikler yapmaktadır.

Sonuç olarak, Akbank'ın sıfır faizli kredi kampanyası, müşterilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamaları için fırsat sunmaktadır. Kampanya kapsamında, hayat sigortası primi ödeyerek sıfır faizli kredi fırsatından yararlanabilirsiniz. Başvurunuzu Akbank Mobil uygulaması üzerinden yapabilir ve sonuc