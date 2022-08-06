Akbank resmi açıklaması gündem oldu! Sosyal Medya çalkalandı! TC kimlik ile başvuru yaparak onay veriliyor...

Akbank üzerinden yapılan yeni açıklamada, TC kimlik numarasıyla başvuru yaparak onay verileceği açıklandı. Akbank, resmi internet sitesi haricinde sosyal medya hesapları üzerinden de yapmış olduğu bu duyuruda, 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz ve düşük faizli krediye 10 gün içerisinde vereceğini duyurdu. Akbank Üzerinden İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak alacakları bu kredilerde banka kredi şartlarına uygun olması durumunda SMS ile de başvuru yapabilmektedir.

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişilerin TC kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamada, kredi notu ve gelir belgesi ve banka kredi sicili araştırılmaktadır. Akbank üzerinden sorunsuz bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda bu banka üzerinden kredi başvurusunu gerçekleştirebilir.

Akbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu kolay bir şekilde nasıl yapılıyor?

Banka kredi sicili uygun olan vatandaşlar, 50000 TL kadar alacakları bu kredilerde, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredileri hesaplarında, hemen görebilmektedir.

Akbank, hesabınız varsa, Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Akbank hesabınızın olması durumunda direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların şartlara uygun olmaları durumunda hesaplarına hızlı bir şekilde ödemeler yapılmaktadır. AKBank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvuru gerçekleştirmek isteyen kişiler, ayrıca şubelere gitmeden de işlemlerini SMS atarak yapabilmektedir.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeleri durumunda, Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olurlar. 44 25 numarasına gönderilen mesaj sonrasında onay alan vatandaşlar, hesaplarına ödeme yapabilmek için bu bankadan Akbank Direkt uygulamasına geçiş yaparak, SMS ile kredi onayını bulup buradan hesabına ödeme yapabilir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak 50000 TL'ye kadar destek kredisi, gelir belgesi olarak verilir.