Akbank resmi açıklama yaptı! Banka hesabı olanlara 60.000 TL Ödeme vereceğini bu sabah açıkladı!

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, eylül ayı içerisinde 60000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşların kendi banka hesabı olması durumunda düşük faiz oranları ile birlikte kredi alabileceği haberini verdi.

Akbank üzerinden yapılan duyuru sonrasında çok, başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan vatandaşlar, 60000 TL ödeme almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek, şubelere gitmeden işlemlerini yapabilmektedirler.

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar için yapılan yeni bir kampanyada, Akbank ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilerin özellikle 24 ay vadeli olarak alabilecekleri bu kredi kampanyalarına katılabilmeleri için banka kredi politikaları da açıklandı.

Kredi kullanabilmeniz için banka kredi puanınızın 1400 ve üzerinde olması istenmektedir. Banka kredi puanı uygun olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırmaktadırlar.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda şartlara uygun olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden de işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedirler.

Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişilerin bankalardan, icralık ve avukatlık bir durumu olmaması durumunda ve bireysel müşteri olması durumunda, Akbank üzerinden başlatılan 60000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabiliyorlar.

Akbank kredi başvurusu

Akbank üzerinden Akbank Direkt uygulamasını kullanarak ihtiyaç kredisi başvurunuzu oturduğunuz yerden yapabilirsiniz. Akbank Direkt uygulamasını kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için ayrıca, başvurularını yapacak olan vatandaşların internet bankacılığı uygulaması, şifresi alması istenmektedir. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da bu bankanın başlatmış olduğu kredi kampanyasına katılabiliyorsunuz.

Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka, sizleri hızlı bir şekilde işlem yaparak, ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgileri göndermektedir.

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların şartlara uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırılmaktadır.