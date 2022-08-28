Akbank, QNB Finansbank, Burgan Bank ve Ziraat Bankası Açıklama Yaptı: Emekliye ve Çalışana Ödenecek 30.000 TL Limit Var

Akbank, QNB Finansbank, Burgan Bank ve Ziraat Bankası Emekli ve çalışan vatandaşlar için yapmış oldukları yeni kampanyada 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 4 banka üzerinden verilecek olan bu kredilerde 30000 TL gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, isterseniz, kamu bankalarından, isterseniz de size özel olan özel bankalar üzerinden başvuru yaparak, kredi kullanabilirsiniz. Banka kredi şartlarına uygun olmanız durumunda, işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilecek ve onaylanan kredileri hemen aynı gün içinde hesaplarınıza yatırarak kullanabileceksiniz.

Akbank

Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilerin banka hesapları olmaları durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini Akbank Direkt uygulamaları üzerinden yapabileceğini söyleyebiliriz. Banka hesabınızın olması durumunda, sizlerde Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

QNB Finansbank

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların kredi puanı 1300 ve üzerinde olması durumunda, şubelere gitmeden işlemleriniz SMS atarak yapabileceğini söyleyebiliyoruz. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz. Emekli olan ve maaşını bu bankaya taşıyacak olan vatandaşlara daha yüksek limitlerde kredi imkanı sağlanmaktadır.

Burgan Bank

Burgan Bank, sadece başvurularını gerçekleştirecek olan emeklilerin kendi bankalarına maaş taşımaları durumunda, şubeleri üzerinden kredi imkanı sağlamaktadır. Burgan Bank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan emekliler, başvurularını banka şubelerine giderek yapabilmektedirler. 30000 TL düşük faizli kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanacak olan kişiler, hızlı bir şekilde hesaplarına ödemeler alabilmektedir.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişilere en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgesiyle birlikte düşük faizli 30000 TL kredi kullanabilir. Ziraat Bankası internet bankacılığı uygulaması üzerinden de mobil kredi kullanmanız mümkün olmaktadır. başvuru yapacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenecekleri bu kredi kampanyalarına katılarak, acil kredi hizmetinden faydalanabilirler.