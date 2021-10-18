Akbank Müşterilerine Kampanya! İnternet Alışverişlerinde Yarısı Sizden Yarısı Akbank'tan

Akbank müşterilerine çok cazip bir kampanya düzenledi. Resmi internet adresi üzerinden duyurduğu kampanyaya müşterilerden yoğun ilgi geldi. Akbank'tan Yarı Yarıya kampanyasının tüm detayları haberimizde sizlerle...

Akbank internet alışverişlerinde Dev kampanya! Yarısı sizden yarısı Akbank'tan. Kampanyadan faydalanmak için Ekim ayında başvuru yapılması gerekiyor. Akbank kredi kartı başvurusunda bulunup Ekim ayı içinde onay aldıktan sonra kartınızla yapacağınız alışverişlerin %50'si alışverişin yapıldığı tarihi takip eden ay kartınıza iade edilecek. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yapabileceğiniz online ödemelerde bu fırsattan faydalanabileceksiniz.

Kartınızla Harcama Yaptıkça Kazanıyorsunuz!

Akbank kampanya koşullarını sağlayabilmek için kart başvurusunun Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Her ay alınabilecek maksimum iade tutarı 200 TL olarak belirlenirken toplamda 600 TL kazanabiliyorsunuz. Yaptığınız alışverişlerin %50'si o ayki harcamanız için 200 TL'nin altında ise harcamanızın yarısı kadar iade alırsınız. Mevcut Akbank kredi kartı olan ya da kampanyaya katılım sağlamak için kartını iptal edip yeni bir kart başvurusunda bulunanlar kampanyaya dahil olmayacak.

Kampanyaya katılmak için kredi kartı başvurunuz onay aldıktan sonra bütün başvuru kanalları üzerinden katılım sağlayabilirsiniz. Kampanya yalnızca internet alışverişleri için geçerli olmaktadır. Kampanyaya yönelik ayrıntılara Akbank resmi internet adresi üzerinden, müşteri hizmetlerinden ya da bizzat en yakın Akbank şubesine müracaat ederek ulaşabilirsiniz.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Akbank kampanyasından yararlanmak için Ekim ayı içinde başvurunuzu yapmanız gerekiyor. Her ay elde edebileceğiniz maksimum iade miktarı 200 TL olarak belirlendi. Kampanyadan faydalanmak için Akbank resmi internet adresine giriş yapabilir, Müşteri hizmetlerini arayabilir, Mobil bankacılık üzerinden işlemlerinizi yapabilir ya da size en yakın Akbank şubesine müracaat ederek kampanyaya yönelik ayrıntılı bilgiye ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

Müşteriler Akbank'ın sunduğu alışverilerde iade kampanyasına yoğun ilgi gösterdi. Kampanyaya yönelik ayrıntılar Akbank resmi internet adresi üzerinden duyuruldu. Kampanyada maksimum elde edebileceğiniz harcama aidesi 600 TL. Akbank özellikle pandemi sürecinde müşterilerine yeni kampanyalar düzenleyerek her gün kampanyalarına bir yenisini daha ekliyor. Kredi içinde pek çok cazip fırsat sunan Akbank müşterilerine yeni bir kampanya daha gerçekleştirdi.