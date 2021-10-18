PTT Karşılıksız Ödeme Veriyor! Çalışan Çalışmayan Tüm Herkese 150-350 TL Ödeme Fırsatı

Vatandaşlar tarafından bilinmeyen bu destekler devlet kurumları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından gerçekleştiriliyor. Peki bu destekler neler? Nasıl başvuru yapılır? Koşullar neler? Detaylar haberimizin devamında sizlerle...

2021 Ekim ayıyla beraber vatandaşlara gerçekleştirilen destek ödemelerinde artış meydana geldi. Destek ödemeleri başvurularının onay alması durumunda destek ödemesi direkt olarak hesaplara yatırılıyor. Devletin gerçekleştirdiği destek ödemeleri içerisinde evde bakım maaşı, elektrik desteği, dar gelirliye konut desteği, cenaze destek ödemesi, yolluk destek ödemesi, iş görememezlik ödemesi, çeyiz desteği, süt parası ve doğum izin desteği gibi pek çok destek ödemesi bulunmaktadır. Bu desteklere başvuru yapıldığı taktirde başvurunun olumlu sonuç almasıyla destek ödemeleri hesaplara yatmaya başlıyor.

PTT'den 150-350 TL Arasında Destek Ödemesi!

Destek ödemeleri çerçevesinde PTT'den anında 150-350 TL ödeme çekebilirsiniz. Çalışan ya da çalışmayan fark etmeden ödemeler tüm herkese yapılıyor. Şartlara uygun olan vatandaşlar bu destekten anında faydalanabiliyor. İhtiyaç sahibi olan kişiler destek ödemelerini alabiliyor. Devlet tarafından sunulan desteklerin tutarı Temmuz ayı içerisinde yükseldi. Çoğu vatandaşımızın bilmediği bu desteklerin başvuruları tüm hızıyla devam ediyor.

Elektrik Fatura Desteği Nedir? Başvuru Koşulları Neler?

Elektrik faturasını ödemekte güçlük çeken vatandaşlar, başvuruda bulunmaları durumunda evde yaşayan kişi sayısına göre 70 TL ila 150 TL arasında destek ödemesi elde edebiliyor. PTT'ye kimlik belgesi ve elektrik faturasını ibraz etmek bu destekten faydalanmak için yeterli olmaktadır.

SGK Ödeme Nasıl Sorgulanır?

Devlet tarafından sunulan pek çok destek ödemesi vatandaşlar tarafından bilinmiyor. Bu unutulan destek ödemeleri, e-Devlet "SGK Sorgulama" üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Bunun için arama motoru kısmına e-Devlet yazarak siteye girişinizi sağlamanız gerekiyor. Ardından ana ekranda bulunan arama bölümünü seçerek bu bölüme SGK şahıs ödemeleri yazın. SGK şahıs ödeme sorgulama kısmına tıklayarak önünüze çıkan ekranda adınıza yatırılan bir para olup olmadığı görüntülenecektir.

Çeyiz Desteği Nasıl Alınır?

Evlilik desteği olarak da adlandırılan çeyiz desteği evlenecek olan çiftlere verilmektedir. Yeni evlilik yapacak kız çocuklarına gerçekleştirilen bu destek için bankada hesap açılması ve belirli bir süre düzenli olarak ödeme yapılması gerekiyor.