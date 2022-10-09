Akbank kredi kartı sorunu için "Özür diledi", Mağdur olanlara şartsız 75.000 TL özür kredisi başlattığını açıkladı!

Akbank , üzerinde yaşanan son zamanlardaki kredi kartı sorunu çözüldü ve Akbank, bu sorun için mağduriyet yaşayan vatandaşlara gelir belgesiz 75000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası yapacağını açıkladı. Akbank üzerinden yapılan yeni açıklama üzerinden sizlerde gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve nakit ihtiyacınızın olması durumunda 24 ay vadeli 75000 TL'ye kadar hemen şubelere gitmeden de pazar günü olsa bile hesabınıza ödemeler olabileceksiniz. Akbank üzerinden yapılacak olan bu başvurular sonrasında kredi kullanacak olan vatandaşların bireysel müşteri olması ve Akbank müşterisi olup, internet bankacılığı şifresi alarak, Akbank Direkt uygulamasına giriş yapması istenmektedir.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verecek olan bu banka yapmış olduğu kampanyada kişilere, şartsız olarak hemen ödeme yapacağını ve acil ihtiyaçları nekadar ise okadar kredi kullandıracağını açıkladı.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusu...

Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılacak olan ihtiyaç kredisi başvurusunda, şartlara uygun olan vatandaşlar hemen 75000 TL ödeme denilmektedir. Akbank müşterisi olmanız durumunda, sizlerde Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyebilirsiniz.

Akbank Direkt İnternet Bankacılığı şifresiyle birlikte yapmış olduğunuz kriz sonrasında ihtiyaç kredisi başvurunuzu yaparak değerlendirme sonucunda hemen görecek ve onaylanan bu kredileri de hesaplarımıza yatırarak hemen aynı gün içinde, kullanmanıza da olanak sağlanacaktır. Akbank internet bankacılığı üzerinden onay olan tüm vatandaşlar, 75000 TL kredi onay almaları durumunda gelir belgesiz olarak 24 ay vadeli 50000 TL kredi kullanmaları durumunda ise 36 ay vadeli kredi alabilmektedir. Akbank Direkt uygulaması haricinde cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da Akbank'ın yapmış olduğu kampanyalara katılarak düşük faiz oranları ile birlikte krediler kullanabilirsiniz. Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu için Akbank, 44 25 numarasını, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da yazarak bu mesajı göndermenizi istiyor.